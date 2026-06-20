IND vs AFG 3rd ODI: हर्षित राणा बाकावर, KL Rahul ला विश्रांती अन्... भारतीय संघात ३ बदल; जाणून घ्या प्लेइंग इलेव्हन

India vs Afghanistan, 3rd ODI Marathi Cricket News : धर्मशाला आणि लखनौ येथील विजयामुळे भारतीय संघाने मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. अफगाणिस्तानविरुद्धचा तिसरा व शेवटचा वन डे सामना आज चेन्नईत होतोय आणि या सामन्यात टीम इंडिया प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करणार हे निश्चित होते. २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने हे प्रयोग संघाला महत्त्वाचे ठरणार आहेत..या मालिकेत इशान किशनने मिळालेल्या संधींचे सोने केले असून, लखनौमध्ये चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना त्याने शतक झळकावले आहे. विराट कोहलीच्या अनुपस्थितीत कर्णधार शुभमन गिलने तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना शतक झळकावले. दुसरीकडे, गुरनूर ब्रारने फलंदाजांना अडचणीत आणण्याच्या क्षमतेने प्रभावित केले आहे. तो दक्षिण आफ्रिकेच्या परिस्थितीसाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो..India Tour of England : भारतीय संघातून मोठी अपडेट्स; हार्दिक पांड्याची इंग्लंड दौऱ्यातून माघार, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली याचं काय? .यशस्वी जैस्वालला आणखी एक संधी मिळणार हे निश्चित झाले. संघ रोहित शर्माच्या बॅक-अप पर्यायांचा शोध घेत आहे. हार्दिक पांड्याच्या अनुपस्थितीत नितीश रेड्डीला संधी आहे. तो दुसऱ्या सामन्याला मुकला होता, परंतु त्याचे पुनरागमन झाले आहे. अफगाणिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये चार बदल केले आहेत. Afghanistan have won the toss and have opted to bat भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये प्रसिद्ध कृष्ण, हर्ष दुबे व नितीश कुमार रेड्डी यांचे पुनरागमन झाले आहे. अर्शदीप सिंग, लोकेश राहुल यांना विश्रांती दिली गेली आहे. .India Playing XI : यशस्वी जैस्वाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, इशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्ष दुबे, गूरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव.Afghanistan Playing XI : रहमानउल्ला गुरबाज, इब्राहिम झद्रान, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी, दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला उमरझाई, रशीद खान, एएम गझनफर, झिया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.