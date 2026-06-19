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IND vs AFG 3rd ODI :भारताला क्लीन स्वीप करायचा असेल तर 'या' 3 गोष्टी कराव्याच लागतील; अफगाणिस्तानचा होणार सुपडा साफ!

Key factors for India's clean sweep against Afghanistan: अफगाणिस्तानविरुद्ध 3-0 असा क्लीन स्वीप करण्यासाठी भारतीय संघाला तिसऱ्या वनडेत कोणत्या तीन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार? जाणून घ्या.
IND vs AFG 3rd ODI

IND vs AFG 3rd ODI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

India vs Afghanistan 3rd ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान(IND VS AFG) यांच्यात ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेत भारतीय संघाने दमदार सुरुवात करत अफगाणिस्तानवर २-० अशी विजयी आघाडी घेत मालिका आपल्या नावावर केली आहे.

या मालिकेत भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल(Shubman Gill) जबरदस्त फॉर्ममध्ये असून त्याने दोन्ही सामन्यांमध्ये आपल्या धडाकेबाज फलंदाजीने संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पहिल्या सामन्यात त्याने ६६ चेंडूत नाबाद ८४ धावा केल्या होत्या.

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