IND vs AFG 3rd ODI :भारताला क्लीन स्वीप करायचा असेल तर 'या' 3 गोष्टी कराव्याच लागतील; अफगाणिस्तानचा होणार सुपडा साफ!

India vs Afghanistan 3rd ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान(IND VS AFG) यांच्यात ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेत भारतीय संघाने दमदार सुरुवात करत अफगाणिस्तानवर २-० अशी विजयी आघाडी घेत मालिका आपल्या नावावर केली आहे.या मालिकेत भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल(Shubman Gill) जबरदस्त फॉर्ममध्ये असून त्याने दोन्ही सामन्यांमध्ये आपल्या धडाकेबाज फलंदाजीने संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पहिल्या सामन्यात त्याने ६६ चेंडूत नाबाद ८४ धावा केल्या होत्या..या खेळीत त्याने ११ चौकार आणि २ षटकार लगावले होते. तर दुसऱ्या सामन्यात त्याने १५४ धावांची शानदार खेळी करत २२ चौकार आणि २ षटकार मारले. आता मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना २० जून रोजी खेळला जाणार असून भारताला क्लीन स्वीप करायचा असेल, तर या तीन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत..सामना कुठे आणि कधी?भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील मालिकेतील तिसरा सामना २० जून रोजी चेन्नई येथील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर (चेपॉक) खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार दुपारी १.३० वाजता सामना सुरू होईल, तर नाणेफेक अर्धा तास आधी होणार आहे..फिरकी गोलंदाजांची भूमिका महत्त्वाचीचेपॉकची खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांना नेहमीच मदत करणारी मानली जाते. त्यामुळे कुलदीप यादव आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे. मधल्या षटकांमध्ये धावा रोखणे आणि नियमित विकेट्स घेणे हे भारतासाठी विजयाचे मोठे सूत्र ठरू शकते..मधल्या फळीतील फलंदाजीपहिल्या दोन सामन्यांमध्ये शुभमन गिल आणि इशान किशन यांनी मोठ्या खेळी करून संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. मात्र, तिसऱ्या सामन्यात मधल्या फळीतील फलंदाजांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. सुरुवातीला विकेट्स गेल्यास डाव सावरणे आणि शेवटच्या षटकांमध्ये वेगाने धावा करणे आवश्यक असेल..IND A vs AFG A: भारतीय संघ तीनशे पार... वैभव सूर्यवंशीच्या अपयशानंतरही इतरांनी अफगाणिस्तानला झोडले.हर्षित राणाचे पुनरागमनदुखापतीतून सावरल्यानंतर वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा या सामन्यात पुनरागमन करू शकतो. सुरुवातीच्या आणि शेवटच्या षटकांमध्ये अचूक गोलंदाजी करत अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांना मोठे फटके खेळण्यापासून रोखणे ही वेगवान गोलंदाजांची मोठी जबाबदारी असेल. जर भारतीय संघाने या तीन आघाड्यांवर दमदार कामगिरी केली, तर चेन्नईच्या मैदानावर ३-० असा क्लीन स्वीप करण्याची सुवर्णसंधी टीम इंडियाकडे असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.