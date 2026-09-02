IND vs AFG: भारतीय संघ निवडताना BCCI केलीय मोठी चूक; आयर्लंड, इंग्लंडपाठोपाठ अफगाणिस्तानही अय्यरच्या संघाला लोळवणार

Shreyas Iyer India team selection latest news: भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे. आयर्लंड व इंग्लंड दौऱ्यावर मार खाल्ल्यानंतर भारतीय संघाने झिम्बाब्वेविरुद्ध विजय मिळवला.. आता घरच्या मैदानावर ही विजयी मालिका कायम राखण्यासाठी श्रेयस अय्यरचा संघ तयार आहे. १३ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या मालिकेसाठी BCCI ने १५ खेळाडूंचा संघ जाहीर केला, परंतु त्यात खूप मोठी चूक केली आहे, जी महागात पडू शकते. आयर्लंड, इंग्लंड दौऱ्यावर भारताला याच चुकीचा फटका बसला होता आणि लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला होता. .८ खेळाडूंचा पत्ता कट...अफगाणिस्तानविरुद्ध निवडलेल्या संघात ८ बदल पाहायला मिळत आहेत. झिम्बाब्वे दौऱ्यावर गेलेल्या ८ खेळाडूंना अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत संधी मिळालेली नाही. यात प्रभसिमनर सिंग, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा, मयांक यादव यांचा समावेश आहे. त्यांच्याजागी संघात संजू सॅमसन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह ,अर्शदीप सिंग व हर्षित राणा यांचे पुनरागमन झाले आहे..IND vs AFG : अभिषेक शर्मा OUT, वैभव सूर्यवंशीला पुन्हा संधी; टीम इंडियाच्या Playing XI मध्ये मोठा ट्विस्ट, काय आहे ५-२-४ फॉर्म्युला?.भारताचा संघ..श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिष्णोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा*पण, या संघात निवडलेल्या जसप्रीत बुमराह आणि हर्षित राणा यांच्यासोबत अष्टपैलू खेळाडू नितीश रेड्डी आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांचे खेळणे निश्चित नाही. बीसीसीआयने संघ जाहीर करतानाच या चार खेळाडूंचे खेळणे हे त्यांच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून असेल, असे स्पष्ट केले आहे. हिच चूक भारताला महागात पडणार आहे..गोलंदाजीचा पर्यायच नाही...१५ सदस्यीय संघांमध्ये जसप्रीत, हर्षित, वॉशिंग्टन व नितीश रेड्डी यांचे खेळणे अनिश्चित आहे. अशा परिस्थितीत भारताकडे अर्शदीप सिंग, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती व रवि बिश्नोई हे चार गोलंदाजांचे पर्याय राहतात.. शिवम दुबे हा जलदगती गोलंदाज-अष्टपैलू पर्याय आहे, परंतु तो विकेट काढण्याएवढा सक्षम नक्कीच नाही. या परिस्थिती अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांना मुक्तहस्ते धुलाई करण्याची संधीच जणू बीसीसीआयने दिली आहे. तेच अफगाणिस्तानने संतुलित संघ निवडला आहे आणि तो भारताला कडवे आव्हान देऊ शकतो..टीम इंडियात निवड नाही झाली, पठ्ठ्याने सर्व राग गोलंदाजांवर काढला... २२ चेंडूंत १०४ धावांचा पाऊस पाडला; अभिषेक, नमनची खेळी व्यर्थ.Afghanistan squad for three-match T20I series vs India: इब्राहिम झाद्रान, रहमनुल्लाह गुरबाज, नूर उल रहमान, सेदिकुल्लाह अटल, दारविश रसूली, आझमतुल्लाह ओमारजाई, गुलबदीन नईब, मोहम्मद नबी, रसिख खान, नांगेयालिया खारोटे, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फझलहक फारुकी, अब्दुल्लाह आहमझाई, नवीन उल हक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.