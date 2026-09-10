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IND vs AFG : भारत-अफगाणिस्तान पहिल्या सामन्यावर संकट! दिल्ली पोलिसांचे पत्र अन् उडाली खळबळ; नेमकं काय घडलं?

India vs Afghanistan first T20I Delhi security concerns: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील आगामी ट्वेंटी-२० मालिकेतील पहिल्याच सामन्यावर संकट निर्माण झालं आहे. १३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे भारत-अफगाणिस्तान सामना होणार आहे. मात्र...
India vs Afghanistan

India vs Afghanistan first T20I Delhi security concerns

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Afghanistan match rescheduling request Delhi Police: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय खेळाडू नवी दिल्लीत दाखल झाले आहेत आणि अरुण जेटली स्टेडियमवर कसून सराव सुरू केला आहे. मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वी भारताला दुखापतीचा फटका बसला, जलदगती गोलंदाज हर्षित राणा ( Harshit Rana) पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्याने त्याला मालिकेतून माघार घ्यावी लागली आणि त्याच्या जागी यश ठाकूरची निवड झाली. १३ सप्टेंबरला मालिकेतील पहिला सामना होणार आहे, पंरतु त्यावर आता संकट ओढावले आहे.

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