IND vs AFG : भारत-अफगाणिस्तान पहिल्या सामन्यावर संकट! दिल्ली पोलिसांचे पत्र अन् उडाली खळबळ; नेमकं काय घडलं?

India Afghanistan match rescheduling request Delhi Police: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय खेळाडू नवी दिल्लीत दाखल झाले आहेत आणि अरुण जेटली स्टेडियमवर कसून सराव सुरू केला आहे. मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वी भारताला दुखापतीचा फटका बसला, जलदगती गोलंदाज हर्षित राणा ( Harshit Rana) पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्याने त्याला मालिकेतून माघार घ्यावी लागली आणि त्याच्या जागी यश ठाकूरची निवड झाली. १३ सप्टेंबरला मालिकेतील पहिला सामना होणार आहे, पंरतु त्यावर आता संकट ओढावले आहे..नवी दिल्लीत १३ तारखेला होणारा भारत-अफगाणिस्तान सामना धोक्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या उपआयुक्तांनी दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनला पत्र लिहून हा सामना दुसऱ्या तारखेला आयोजित करण्याची विनंती केली आहे. ११ ते १३ तारखेदरम्यान होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत दिल्लीत मोठ्या संख्येने व्हीआयपी सहभागी होणार आहेत. या सामन्यासाठी २०,००० ते २५,००० प्रेक्षक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांना पुरेशी सुरक्षा पुरवणे अवघड जात आहे. आता यावर काय तोडगा काढला जातो हे पाहावे लागेल..IND vs AFG T20I: भारत-अफगाणिस्तानचे संघ जाहीर झाले, तारखा ठरल्या, ठिकाणही ठरले; पण Live मॅच कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या डिटेल्स.भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टी२० मालिका१३ सप्टेंबर - सायं. ७ वा.पासून, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१५ सप्टेंबर - सायं. ७ वा.पासून, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१७ सप्टेंबर - सायं. ७ वा.पासून, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली.दोन्ही संघ -भारत - श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिष्णोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, यश ठाकूरअफगाणिस्तान - इब्राहिम झाद्रान, रहमनुल्लाह गुरबाज, नूर उल रहमान, सेदिकुल्लाह अटल, दारविश रसूली, आझमतुल्लाह ओमारजाई, गुलबदीन नईब, मोहम्मद नबी, रसिख खान, नांगेयालिया खारोटे, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फझलहक फारुकी, अब्दुल्लाह आहमझाई, नवीन उल हक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.