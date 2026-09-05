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IND vs AFG : टीम इंडिया अफगाणिस्तानला घाबरलीय! माजी खेळाडूची निवड समितीवर टीका; म्हणाले, हताश होऊन उचललेले पाऊल...

India vs Afghanistan T20I series: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाल्यानंतर संघ निवडीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे.
India vs Afghanistan T20I series

India vs Afghanistan T20I series

esakal

Swadesh Ghanekar
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India vs Afghanistan T20I series team selection controversy: भारतीय संघ येत्या १३ सप्टेंबरपासून अफगाणिस्तानविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत खेळताना दिसणार आहे. नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर ही तीन सामन्यांची मालिका पार पडणार आहे. या मालिकेसाठी BCCI ने आपले प्रमुख खेळाडू मैदानावर उतरवले आहेत आणि यावरूनच माजी क्रिकेटपटू कृष्णमचारी श्रीकांत ( Krishnamachari Srikkanth) यांनी निवड समितीवर निशाणा साधला आहे.

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