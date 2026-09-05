IND vs AFG : टीम इंडिया अफगाणिस्तानला घाबरलीय! माजी खेळाडूची निवड समितीवर टीका; म्हणाले, हताश होऊन उचललेले पाऊल...

India vs Afghanistan T20I series team selection controversy: भारतीय संघ येत्या १३ सप्टेंबरपासून अफगाणिस्तानविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत खेळताना दिसणार आहे. नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर ही तीन सामन्यांची मालिका पार पडणार आहे. या मालिकेसाठी BCCI ने आपले प्रमुख खेळाडू मैदानावर उतरवले आहेत आणि यावरूनच माजी क्रिकेटपटू कृष्णमचारी श्रीकांत ( Krishnamachari Srikkanth) यांनी निवड समितीवर निशाणा साधला आहे. .BCCI ने जाहीर केलेल्या संघात प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा व वॉशिंग्टन सुंदर यांचे पुनरागमन झाले आहे. पण, त्यांचे खेळणे हे तंदुरुस्तीवर अवलंबून असेल. हाच संघ या महिन्याच्या अखेरीत जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई स्पर्धेसाठी रवाना होणार आहे. पण, भारताचे माजी कर्णधार श्रीकांत यांनी अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेसाठी निवडलेल्या तगड्या संघावरून टीका केली आहे..Vaibhav Sooryavanshi: १५ वर्षांच्या वैभवला धक्का देणारी बातमी! दुलीप ट्राफीत कितीही चांगला खेळला तरी...; गंभीर अन् आगरकर....त्यांच्या मते भारतीय संघाला IND vs AFG मालिकेत पराभवाची भीती वाटतेय आणि म्हणून त्यांनी त्यांचे प्रमुख खेळाडू मैदानावर उतरवले आहेत. भारताला आयर्लंड व इंग्लंड दौऱ्यावर ट्वेंटी-२० मालिकेत लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला होता. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघाने सहा सामने गमावले होते आणि त्यानंतर दुसऱ्या फळीतील खेळाडूंनी झिम्बाब्वे दौऱ्यावर ३-० अशी बाजी मारली होती..“आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकांमधील पराभवानंतर, निवड समितीने कोणताही धोका न पत्करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी पूर्ण ताकदीचा संघ निवडला आहे. ते पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरले आहेत, पण ही एक चूक आहे. अफगाणिस्तानसारख्या संघांविरुद्धच तुम्ही युवा खेळाडूंना संधी द्यायला हवी. तुम्ही भीतीपोटी पूर्ण ताकदीचा संघ निवडला आहे,” असे श्रीकांत यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर म्हटले आहे..Vaibhav Sooryavanshi चा खेळ पाहण्यासाठी अजित आगरकर चेन्नईत पोहोचणार! KL Rahul ची माघार, हा सामना कुठे रंगणार, Live कुठे?.आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवानंतर हे एक हताश होऊन उचललेले पाऊल वाटते. पण हा संघ इंग्लंडविरुद्ध खेळलेल्या संघासारखाच आहे, असेही ते म्हणाले. त्यांनी जसप्रीत, सुंदर, नितीश व हर्षित यांच्या निवडीवरूनही कान टोचले. या खेळाडूंनी त्यांची तंदुरुस्ती सिद्ध केलेली नसताना, मग त्यांची निवड कशाला केली? असा सवालही त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.