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IND vs AFG : हार्दिक पांड्याचा फिटनेस रिपोर्ट आला समोर... वन डे मालिकेत खेळणार की नाही? रोहित शर्माचं काय?

Hardik gets all-clear for ODI return: भारतीय संघासाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. स्टार अष्टपैलू हार्दिक पांड्याला BCCIच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या स्पोर्ट्स सायन्स टीमने पूर्णपणे फिट घोषित केले आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेत त्याच्या पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Hardik Pandya
Hardik Pandyaesakal
Swadesh Ghanekar
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Rohit Sharma availability for IND vs AFG ODI series? अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटीत विक्रमी विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघ आता वन डे मालिकेसाठी सज्ज होत आहे. १३ जूनपासून वन डे सुरू होत असलेल्या तीन सामन्यांच्या या मालिकेपूर्वी भारतीय संघाला दिलासादायक बातमी मिळाली आहे. भारताचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) याला तंदुरूस्त म्हणून सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या ( CoE) स्पोर्ट्स सायन्स टीम घोषित केले आहे. त्यामुळे धर्मशाला येथे होणाऱ्या वन डे सामन्यातून पुनरागमन करण्यासाठी तो सज्ज झाला आहे. हार्दिक मार्च २०२५ नंतर वन डे सामना खेळलेला नाही.

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