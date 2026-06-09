IND vs AFG : हार्दिक पांड्याचा फिटनेस रिपोर्ट आला समोर... वन डे मालिकेत खेळणार की नाही? रोहित शर्माचं काय?

Rohit Sharma availability for IND vs AFG ODI series? अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटीत विक्रमी विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघ आता वन डे मालिकेसाठी सज्ज होत आहे. १३ जूनपासून वन डे सुरू होत असलेल्या तीन सामन्यांच्या या मालिकेपूर्वी भारतीय संघाला दिलासादायक बातमी मिळाली आहे. भारताचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) याला तंदुरूस्त म्हणून सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या ( CoE) स्पोर्ट्स सायन्स टीम घोषित केले आहे. त्यामुळे धर्मशाला येथे होणाऱ्या वन डे सामन्यातून पुनरागमन करण्यासाठी तो सज्ज झाला आहे. हार्दिक मार्च २०२५ नंतर वन डे सामना खेळलेला नाही..३२ वर्षीय हार्दिकला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्येही पाठीच्या दुखण्यामुळे मुंबई इंडियन्सच्या काही सामन्यांना मुकावे लागले होते. त्यानंतर तो २ जूनला बंगळुरू येथील CoE मध्ये दाखल झाला होता. "२ जूनला CoE मध्ये येण्यापूर्वी हार्दिक पांड्या परदेशात फिरायला गेला होता आणि त्यानंतर पाच दिवस त्याने CoE मध्ये अनेक चाचण्या दिल्या. त्याने १० षटकांचा संपूर्ण स्पेलही टाकला," असे बीसीसीआयच्या सूत्रांनी PTI ला सांगितले..Arjun Tendulkar:"मैदानावर चेंडू लागताच छोटा चाहता रडू लागला; मग अर्जुन तेंडुलकरच्या कृतीने जिंकली चाहत्यांची मने, video viral."त्याला कोणताही त्रास जाणवत नाही आणि मिळालेल्या माहितीनुसार, CoE मधील 'स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग' प्रशिक्षकांनी त्याच्या विविध निकषांवरील फिटनेस डेटाला मंजुरी दिली आहे," असे त्या सूत्राने पुढे सांगितले. भारताला अफगाणिस्तानविरुद्ध १३, १७ आणि २० जून रोजी वनडे सामने खेळायचे आहेत. हे सामने अनुक्रमे धरमशाला, लखनौ आणि चेन्नई येथे होणार आहेत..हार्दिक पांड्याचे खेळणे हे भारताच्या वन डे संघासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. तो जलदगती गोलंदाजीसह फलंदाजीतही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. त्यामुळे त्याच्या तंदुरुस्त झाल्याच्या रिपोर्टने संघाला दिलासा मिळाला आहे. भारताचे सहाय्यक प्रशिक्षक सितांषू कोटक यांनी दोन दिवसांपूर्वी हार्दिकच्या फिटनेसबाबत अपडेट्स नसल्याचे म्हटले होते..IND vs ENG: भारतीय फॅन्ससाठी भारत-इंग्लंड T20I सामन्यांच्या वेळापत्रकात मोठा बदल, ECB चा निर्णय; किती वाजता सुरू होणार मॅच?.हार्दिकसह रोहित शर्माच्याही फिटनेस चाचणीची सर्वांना प्रतीक्षा आहे. भारताचा माजी कर्णधार रोहित, त्याच्या दुखापतीवर उपचारासाठी CoE मध्ये दाखल झाला आहे. आयपीएलमध्ये त्याला हॅमस्ट्रींग दुखापतीमुळे काही सामन्यांना मुकावे लागले होते. बीसीसीआयची वैद्यकिय टीम, सध्या त्याच्या पुनर्वसनावर काम करत आहे आणि आगामी वन डे मालिकेतील त्याच्या समावेशाबाबतचा निर्णय फिटनेस टेस्टनंतर घेतला जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.