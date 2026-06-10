IND vs AFG: हार्दिक पांड्याच्या जागी टीम इंडियात कोणाला जागा मिळणार? मुंबईचा ऑल राऊंडर दोन वर्षानंतर संघात परतणार...

India vs Afghanistan squad latest developments: भारत-अफगाणिस्तान वन डे मालिकेला शनिवारपासून सुरूवात होत आहे आणि त्याआधी यजमानांना मोठा धक्का बसला आहे. काल तंदुरुस्त असल्याचा दाखला मिळालेला हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) आज पुन्हा दुखापतग्रस्त झाला. त्यामुळे त्याचे तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेत खेळणे अशक्य झाले आहे. अशात हार्दिकच्या जागी संघात कोणाला संधी दिली जाईल, याची चर्चा सुरू झाली आहे. ताज्या अहवालानुसार मुंबईच्या ऑल आऊंडरचे नाव समोर आले आहे. दोन वर्षानंतर तो वन डे संघात परतणार असल्याचे वृत्त मिळत आहे..हार्दिकच्या जागी मुंबईचा अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबे ( Shivam Dube) याची भारतीय संघात निवड होण्याची शक्यता बळावली आहे. भारताकडून ४ वन डे सामने खेळणाऱ्या दुबेने ७ ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेवटचा वन डे सामना खेळला होता आणि तो आता दोन वर्षानंतर पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हार्दिक प्रमाणे शिवम भारतीय संघाच्या जलदगती गोलंदाज व फिनिशर, अशा दोन्ही गरजा पूर्ण करतो. पण, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही..Vaibhav Sooryavanshi Next Match Date: पहिल्या सामन्यात १४ धावा, वैभवची पुढील मॅच कधी? जाणून घ्या India A चे पुढील वेळापत्रक.TOIच्या वृत्तानुसार, हार्दिक २ जून रोजी बंगळूरु येथील केंद्रात दाखल झाला आणि तेव्हापासून तो एका कठोर व बारकाईने देखरेख ठेवलेल्या वेळापत्रकाचे पालन करत आहे. तो भारतासाठी शेवटचा वन डे सामना गेल्या वर्षी चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला होता. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात १३ जूनपासून धरमशाला येथे तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. दुसरा सामना १७ जून रोजी लखनौ येथे, तर अंतिम सामना २० जून रोजी चेन्नई येथे खेळला जाईल.."हार्दिक पांड्याला CoE ने कालच तंदुरुस्त घोषित केले होते आणि त्याने दोन दिवसांपूर्वीच आपला फिटनेस अहवाल बोर्डाला पाठवला होता, पण CoE सोडण्यापूर्वीच्या त्याच्या शेवटच्या सत्रानंतर, त्याला त्याच्या तंदुरुस्तीबद्दल काही समस्या जाणवल्या", असे एका सूत्राने ANI ला सांगितले. .भारतीय संघ - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे.IND vs AFG मालिकेचे नवे वेळापत्रक (जून २०२६)पहिली वन डे : १३ जून २०२६, धरमशाला, दुपारी १:३० वाजतादुसरी वन डे : १७ जून २०२६, लखनऊ, दुपारी १:३० वाजतातिसरी वन डे : २० जून २०२६, चेन्नई, दुपारी १:३० वाजता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.