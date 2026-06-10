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IND vs AFG: हार्दिक पांड्याच्या जागी टीम इंडियात कोणाला जागा मिळणार? मुंबईचा ऑल राऊंडर दोन वर्षानंतर संघात परतणार...

Hardik Pandya injury replacement options: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या आगामी वन डे मालिकेपूर्वी भारतीय संघाला हार्दिक पांड्याच्या दुखापतीमुळे मोठा धक्का बसला आहे. स्टार अष्टपैलू खेळाडू मालिकेतून बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर त्याच्या जागी कोणाला संधी मिळणार याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
Hardik Pandya wants to leave MI

Hardik Pandya wants to leave MI

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Afghanistan squad latest developments: भारत-अफगाणिस्तान वन डे मालिकेला शनिवारपासून सुरूवात होत आहे आणि त्याआधी यजमानांना मोठा धक्का बसला आहे. काल तंदुरुस्त असल्याचा दाखला मिळालेला हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) आज पुन्हा दुखापतग्रस्त झाला. त्यामुळे त्याचे तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेत खेळणे अशक्य झाले आहे. अशात हार्दिकच्या जागी संघात कोणाला संधी दिली जाईल, याची चर्चा सुरू झाली आहे. ताज्या अहवालानुसार मुंबईच्या ऑल आऊंडरचे नाव समोर आले आहे. दोन वर्षानंतर तो वन डे संघात परतणार असल्याचे वृत्त मिळत आहे.

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