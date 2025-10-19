Cricket

IND vs AUS 1st ODI Live: टीम इंडियाला अक्षर पटेल, लोकेश राहुलने दिला आधार; २६ षटकांच्या सामन्यांत ऑसींसमोर 'इतके' लक्ष्य

India vs Australia 1st ODI Marathi Cricket News : भारत-ऑस्ट्रेलिया पहिल्या वन डे सामन्यात पावसामुळे षटकं सतत कमी होत गेली आणि अखेर सामना फक्त २६ षटकांचा ठरला. रोहित शर्मा (८), विराट कोहली (०) आणि शुभमन गिल (१०) स्वस्तात माघारी परतले.
Team India Recovers After Collapse, Rahul-Axar Partnership Shines

Team India Recovers After Collapse, Rahul-Axar Partnership Shines

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Australia 1st ODI Marathi Cricket News : रोहित शर्मा, विराट कोहली यांच्या पुनरागमनाची उत्सुकता क्षणभर टिकली. पहिल्या नऊ षटकांत भारताने आघाडीचे तीन फलंदाज गमावल्यानंतर पावसाने वारंवार व्यत्यय आणला. त्यामुळे ही मॅच २६-२६ षटकांची झाली आणि अक्षर पटेल ( Axar Patel ) व लोकेश राहुल ( KL Rahul ) यांच्या योगदानामुळे ऑस्ट्रेलियासमोर सन्मानजनक धावसंख्या उभारण्यात भारताला यश आले.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
ind vs aus
ind vs aus matches
cricket news today
Axar Patel
KL Rahul

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com