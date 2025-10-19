IND vs AUS 1st ODI Live: टीम इंडियाला अक्षर पटेल, लोकेश राहुलने दिला आधार; २६ षटकांच्या सामन्यांत ऑसींसमोर 'इतके' लक्ष्य

India vs Australia 1st ODI Marathi Cricket News : रोहित शर्मा, विराट कोहली यांच्या पुनरागमनाची उत्सुकता क्षणभर टिकली. पहिल्या नऊ षटकांत भारताने आघाडीचे तीन फलंदाज गमावल्यानंतर पावसाने वारंवार व्यत्यय आणला. त्यामुळे ही मॅच २६-२६ षटकांची झाली आणि अक्षर पटेल ( Axar Patel ) व लोकेश राहुल ( KL Rahul ) यांच्या योगदानामुळे ऑस्ट्रेलियासमोर सन्मानजनक धावसंख्या उभारण्यात भारताला यश आले. .भारत-ऑस्ट्रेलिया सामन्यातील बराच वेळ पावसामुळे वाया गेला आणि त्यामुळे हा सामना ३५-३५ षटकांचा खेळवण्याचा निर्णय घेतला गेला. रोहित शर्मा ( ८), विराट कोहली ( ०) व शुभमन गिल ( १०) हे आघाडीचे तिन्ही फलंदाज फलकावर अवघ्या २५ धावा असताना माघारी परतले. ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांनी पहिल्या नऊ षटकांत वर्चस्व गाजवल्यानंतर पाऊसाची सुरुवात झाली. तासभराचा खेळ वाया गेल्यानंतर ३५ षटकांची मॅच खेळवण्याचा निर्णय झाला आणि भारतासमोर झटपट धावा करण्याचे आव्हान उभे राहिले. त्या प्रयत्नात श्रेयस अय्यर व अक्षर पटेल होते, परंतु जॉश हेझलवूडने श्रेयसची ( ११) विकेट घेतली..IND vs AUS 1st ODI : विराट कोहलीचा लाजीरवाणा विक्रम; रोहित शर्मा, सौरव गांगुली झाले असतील खूश, कारण... .डाव्या बाजूने जाणारा चेंडू श्रेयसच्या ग्लोव्ह्जला घासला अन् यष्टिरक्षक जॉश फिलिपेने हवेत झेपावत तो टिपला. त्यानंतर काही चेंडूंचा सामना होताच पुन्हा पावसाने हजेरी लावली आणि खेळाडूंना मैदान सोडावे लागले. भारताने ४६ धावांत ४ विकेट्स गमावल्याने सामन्यात ऑस्ट्रेलियाची पकड अधिक मजबूत झाली आहे. पुन्हा खेळ सुरू झाला तेव्हा सामना २६-२६ षटकांचा खेळवण्याचा निर्णय झाला. अक्षर पटेल व लोकेश राहुल यांनी आक्रमक खेळ करताना भारताला मोठी धावसंख्या उभारून देण्यासाठी जोर लावला..अक्षर व राहुल यांनी पाचव्या विकेटसाठी ४० चेंडूंत ३९ धावांची भागीदारी केली. २०व्या षटकात मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात अक्षर झेलबाद झाला. त्याने ३८ चेंडूंत ३ चौकारांसह ३१ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. राहुलने पुढच्याच षटकात मॅथ्यू शॉर्टला सलग दोन खणखणीत षटकार खेचले. त्याच्यासोबतील वॉशिंग्टन सुंदर उभा राहिला, परंतु २२ चेंडूंत ३१ धावांची भागीदारी कुहनेमनने संपुष्टात आणली. सुंदर ( १०) रिव्हर्स स्वीप मारण्याच्या प्रयत्नात त्रिफळाचीत झाला. .IND vs AUS 1st ODI Live: २५ धावांत ३ विकेट्स! विराट कोहलीला 'गंडवलं', भोपळ्यावर माघारी पाठवलं; शुभमन गिलही परतला Video .लोकेशही ३१ चेंडूंत ३८ धावांवर झेलबाद झाला आणि पदार्पणवीर मिचेल ओवेनला त्याची पहिली विकेट मिळाली. त्याच षटकात नितीश रेड्डीचा झेल सुटला, परंतु हर्षित राणा ( १) बाद झाला. नितीशने नाबाद १९ धावा करताना संघाला ९ बाद १३६ धावापर्यंत पोहोचले. डकवर्थ लुईन नियमानुसार ऑस्ट्रेलियासमोर १३१ धावांचे सुधारित लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. Australia's DLS adjusted target is 131..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.