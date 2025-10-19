Cricket

IND vs AUS 1st ODI Live: रोहित शर्मा गेला! मिचेल स्टार्कच्या सहाव्या चेंडूवर वाचला, पण जॉश हेझलवूडच्या 'उसळी'ने घात केला...

India vs Australia 1st ODI Marathi Cricket News : भारत-ऑस्ट्रेलिया पहिल्या वन डे सामन्यात रोहित शर्माची खेळी अल्पकाळ टिकली. सुरुवातीला मिचेल स्टार्कच्या गोलंदाजीवर रोहित काहीसा अस्वस्थ दिसला. जॉश हेझलवूडने शानदार उसळीदार चेंडू टाकत रोहितला बाद केले.
India vs Australia 1st ODI Marathi Cricket News : विराट कोहली व रोहित शर्मा यांच्यासाठी ऑस्ट्रेलिया दौरा किती महत्त्वाचा आहे, हे वेगळं सांगायला नको.. दोघांनाही २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळायचा आहे, परंतु वय त्यांच्या मार्गात आडवं येतंय. त्यासाठी त्यांना स्वतःची फिटनेस आणि फॉर्म या मालिकेत दाखवून द्यावा लागणार आहे. भारतीय संघात आज नितीश कुमार रेड्डीने पदार्पण केले आहे आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याच्यासह तीन अष्टपैलू खेळाडू दिसत आहेत. ऑस्ट्रेलियानेही दोन खेळाडूंना पदार्पणाची संधी दिली आहे.

