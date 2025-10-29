Cricket

IND vs AUS 1st T20I : एवढा लाड! Harshit Rana वरून नेटिझन्सनी गौतम गंभीरला झोडले; फलंदाजीतही दिलंय प्रमोशन, अर्शदीप पुन्हा बळीचा बकरा...

India vs Australia 1st T20I Marathi News: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्याआधीच संघरचनेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर पुन्हा एकदा चाहत्यांच्या रडारवर आला आहे. हर्षित राणाला केवळ संघात स्थानच नाही, तर फलंदाजीत क्रमांक ६ वर प्रमोशन देण्यात आले.
Gautam Gambhir’s decision to promote Harshit Rana and drop Arshdeep Singh

Swadesh Ghanekar
Australia vs India 1st T20I Marathi News : वन डे मालिकेत झालेल्या पराभवाचा वचपा काढण्याच्या निर्धाराने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेती टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाचा सामना करायला मैदानावर उतरली आहे. पण, सूर्यकुमार यादवच्या ( Captain Suryakumar Yadav) नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या या संघाला सामन्यापूर्वीच मोठा धक्का बसला. अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डी ( Nitish Kumar Reddy ) याला दुखापतीमुळे पाच सामन्यांच्या मलिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांना मुकावे लागले आहे. पण, या सामन्यात हर्षित राणा ( Harshit Rana) याचं सिलेक्शन पुन्हा चर्चेत आलं आहे.

