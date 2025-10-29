IND vs AUS 1st T20I : एवढा लाड! Harshit Rana वरून नेटिझन्सनी गौतम गंभीरला झोडले; फलंदाजीतही दिलंय प्रमोशन, अर्शदीप पुन्हा बळीचा बकरा...

Australia vs India 1st T20I Marathi News : वन डे मालिकेत झालेल्या पराभवाचा वचपा काढण्याच्या निर्धाराने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेती टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाचा सामना करायला मैदानावर उतरली आहे. पण, सूर्यकुमार यादवच्या ( Captain Suryakumar Yadav) नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या या संघाला सामन्यापूर्वीच मोठा धक्का बसला. अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डी ( Nitish Kumar Reddy ) याला दुखापतीमुळे पाच सामन्यांच्या मलिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांना मुकावे लागले आहे. पण, या सामन्यात हर्षित राणा ( Harshit Rana) याचं सिलेक्शन पुन्हा चर्चेत आलं आहे. .ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात झालेल्या डाव्या क्वाड्रिसेप्सच्या दुखापतीतून सावरत असलेल्या अष्टपैलू खेळाडूने मानेच्या दुखापतीची तक्रार केली होती, ज्यामुळे त्याच्या हालचालीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून त्याला विश्रांती दिली गेली आहे. ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. .AUS vs IND: भारतीय संघाला धक्का! २२ वर्षीय खेळाडू पहिल्या तीन T20I सामन्यांतून बाहेर; BCCI ने दिले अपडेट्स.शुभमन गिल व अभिषेक शर्मा यांनी संघाला सकारात्मक सुरुवात करून दिली. चौथ्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर नॅथन एलिसने जोरदार अपील केले. शुभमनला LBW ठरवण्यासाठी हे अपील होते, परंतु मैदानावरील अम्पायरने त्याला नाबाद दिले. त्याचवेळी कर्णधार मिचेल मार्शने DRS घेतला, परंतु शुभमन अम्पायर कॉलमुळे वाचला.. त्यानंतर शुभमनने पुढचाच चेंडू खणखणीत फटका मारून सरळ रेषेत चौकार खेचला. एलिसने याचा वचपा पाचव्या चेंडूवर काढला. .अभिषेकला ( १९) संथ गतीने त्याने चेंडू टाकला अन् त्यावर जोरदार फटका मारण्याच्या प्रयत्नात भारतीय फलंदाज मिड ऑफला झेलबाद झाला. पावसामुळे खेळ थांबला आहे आणि भारताच्या ५ षटकांत १ बाद ४३ धावा झाल्या आहेत. .हर्षित राणा सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला?टीम इंडियाच्या स्कोरअरशीटमध्ये हर्षित राणाला फलंदाजीच्या क्रमवारीत सहाव्या क्रमांकावर स्थान दिले आहे. त्यामुळे तो शिवम दुबे व अक्षर पटेल यांच्या आधी फलंदाजीला येईल अशी चर्चा रंगली आहे. हर्षितला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळावे, यासाठी पुन्हा एकदा अर्शदीप सिंगला वगळण्यात आले आहे. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या अर्शदीपला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर केल्याने नेटिझन्स खवळले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.