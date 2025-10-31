IND vs AUS 2nd T20I Live : ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकला, भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बघा काय बदल झाला! अर्शदीपला मिळाली का संधी?

India vs Australia 2nd T20I Marathi Cricket Update: भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातला पहिला ट्वेंटी-२० सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि आज दुसरा सामना मेलबर्नवर खेळवला जाणार आहे. ९० हजार प्रेक्षकक्षमता असलेल्या या स्टेडियमवर होणारा सामना पाहण्यासाठी तुडूंब गर्दी होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु याही सामन्यावर पावसाचे सावट असणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांची निराश होऊ शकते. भारताने येथे खेळलेल्या सहा ट्वेंटी-२० पैकी चारमध्ये विजय मिळवला आहे. जसप्रीत बुमराहला आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त विकेट्सचे शतक पूर्ण करण्यासाठी चार बळी आवश्यक आहेत. तर संजू सॅमसन ( ७ धावा) व तिलक वर्मा ( ३८ धावा) यांना ट्वेंटी-२०त १००० धावा पूर्ण करण्याची संधी आहे. .काल भारतीय महिला संघाने वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाचा पराभव करून इतिहास रचला आणि त्यामुळे आजच्या पुरुषांच्या सामन्यांची उत्सुकता आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघांनी कॅनबेरा येऊन मेलबर्नमध्ये प्रवास केला; पण त्यांच्यासह पाऊसही येथे आलेला आहे. आज येथे पावसाचे भाकीत करण्यात आले आहे; परंतु त्याचा व्यत्यय किती येतो, यावर सामन्याचे भवितव्य ठरणार आहे. .INDW vs SAW Final: भारताच्या वर्ल्ड विजयाच्या मार्गात दक्षिण आफ्रिकेचा अडथळा! कुठे, केव्हा व किती वाजता पाहाल World Cup Final? थेट प्रक्षेपण कुठे दिसेल?.Accuweather.com नुसार मेलबर्न येथे ढगाळ वातावरण असणार आणि पावसाची शक्यता आहे. स्थानिक वेळनुसार सायंकाळी ६ वाजता पाऊस पडण्याची शक्यता ६६% आहे, परंतु त्यानंतर ही शक्यता हळुहळू कमी होईल.त्यामुळे स्थानिक वेळेनुसार येथे ७.१५ वाजता सामना सुरू होणार आहे आणि पावसाची झळ बसेल हे नक्की आहे. . ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सूर्यकुमार यादवनेही आम्हाला प्रथम फलंदाजी करायची होती. ऑस्ट्रेलियाच्या संघात मॅच शॉर्टने जॉश फिलिपेची जागा घेतली आहे, तर भारतीय संघ त्याच प्लेइंग इलेव्हनसह मैदानावर उतरला आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यातही अर्शदीप सिंगला संधी मिळालेली नाही. .India in WC Final: थँक्स टू Jesus! भारताला फायनलमध्ये पोहोचवल्यावर जेमिमा रॉड्रिग्ज भानविक झाली; म्हणाली, शतकापेक्षा भारत जिंकणं महत्त्वाचं होतं....ऑस्ट्रेलिया - ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिस, टीम डेव्हिड, मिच ओवेन, मार्कस स्टॉयनिस, मॅट शॉर्ट, झेव्हियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, मॅथ कुहनेमन, जॉश हेझलवूडभारत- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.