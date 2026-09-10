IND vs BAN : शफाली वर्माने अर्धशतक झळकावले, भारताला सावरले... तरीही हरमनप्रीत कौरने Live मॅचमध्ये झापले; नेमके काय घडले?

Asia Cup 2026 Semi final India W vs Bangladesh W Marathi Live : भारतीय महिला संघाने आशिया चषक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीच्या लढतीत बांगलादेशसमोर आव्हानात्मक लक्ष उभे केले. शफाली वर्माने ( Shafali Varma) अर्धशतक झळकावून भारताच्या डावाला खऱ्या अर्थाने आकार दिला, परंतु तरीही कर्णधार हरमनप्रीत कौरकडून तिला Live सामन्यात ओरडा ऐकावा लागला. हे पाहून समालोचन कक्षापासून सर्वांमध्ये चर्चा रंगली. .स्मृती मानधना दोन धावांवर माघारी परतल्यानंतर शफाली व प्रतिका रावल ( २०) यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी पन्नास धावा जोडल्या. बांगलादेशच्या संघाचे क्षेत्ररक्षण खूपच गचाळ राहिले. पहिल्या तीन षटकात त्यांनी दोन सोपे झेल टाकले आणि आतापर्यंत त्यांनी तीन सामन्यांत ११ झेल पकडले होते आणि फक्त १ सोडला होता. मात्र, भारताविरुद्ध खेळण्याचे दडपण त्यांच्यावर दिसत होते. हरमनप्रीतचा खेळ हा संथ राहिला, पहिल्या १५ चेंडूंत तिने केवळ ३ धावा केल्या होत्या..शफालीने ४० चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांच्या मदतीने ६४ धावांची खेळी करून हरमनप्रीतसह डावाला आकार दिला. दरम्यान १३ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर शफालीने धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. फाहिमा खातूनच्या गोलंदाजीवर हरमनप्रीतने कट शॉट मारला, तोपर्यंत शफालीने क्रिज सोडले होते. हरमनप्रीत तिला नको नको म्हणत असताना शफाली खेळपट्टीच्या मध्यापर्यंत आली होती. नशीबाने फहीमाने थ्रो आलेला चेंडू नीट पकडला नाही आणि शफालीला आणखी एक जीवदान मिळाले. शफालीची ही घाई हरमनप्रीतला आवडली नाही आणि ती ओरडली..Rohit Sharma Dance: रोहितने माहोल बनवला... Treding गाण्यावर डान्सिंग मुव्ह; मित्रालाही शिकवले... Video Viral.हरमनप्रीतने २८ चेंडूंत नाबाद २४ धावा केल्या, तर रिचा घोषने १६ चेंडूंत २१ धावा व दीप्ती शर्माने ६ चेंडूंत १३ धावा करून संघाला ६ बाद १४९ धावांपर्यंत पोहोचवले. बांगलादेशच्या सुलताना खातूनने दोन विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.