IND vs ENG: ९६८ दिवसांचा दुष्काळ संपला! रोहित, विराट आणि बुमराह विश्वचषक फायनलनंतर पहिल्यांदाच एकत्र वनडे खेळणार; कोहलीचा ३०० वा डाव!

Rohit, Kohli and Bumrah Reunite After 968 Days: भारत आणि इंग्लंड(IND vs ENG) यांच्यात आजपासून तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला सुरुवात होत आहे. टी-२० मालिकेत ४-० असा पराभव स्वीकारल्यानंतर आता भारतीय संघ नव्या जोमाने मैदानात उतरणार आहे.शुभमन गिलच्या(Shubman Gill) नेतृत्वाखाली टीम इंडिया ही मालिका खेळणार असून, या मालिकेपूर्वीच एक खास योगायोग समोर आला आहे. तब्बल ९६८ दिवसांनंतर रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि जसप्रीत बुमराह ही भारताची अनुभवी तिकडी पुन्हा एकदा वनडे सामन्यात एकत्र खेळताना दिसणार आहे..अहमदाबाद येथे २०२३ च्या वनडे विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यानंतर ही तिकडी एकत्र वनडे खेळलेली नव्हती. त्या काळात भारताने अनेक वनडे सामने खेळले, पण दुखापती, विश्रांती आणि संघनिवडीमुळे हे तिन्ही दिग्गज एकाच वेळी मैदानात उतरू शकले नाहीत. त्यामुळे एजबॅस्टनवरील हा सामना भारतीय चाहत्यांसाठी खास ठरणार आहे..IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीच्या प्रतिक्षा, पण पाऊस करणार गेम? पहिल्या T20I सामन्यासाठी काय आहेत हवामान अंदाज?.यंदाच्या मालिकेत भारताने २०२७ च्या वनडे विश्वचषकाच्या तयारीलाही सुरुवात केली आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीसारखे अनुभवी खेळाडू संघात असले, तरी नेतृत्वाची जबाबदारी युवा शुभमन गिलच्या खांद्यावर आहे. अनुभवी आणि युवा खेळाडूंचा हा मिलाफ भारतासाठी किती यशस्वी ठरतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..विराट कोहलीचा आणखी एक मोठा टप्पाइंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडेत मैदानात उतरताच विराट कोहलीने आपल्या कारकिर्दीतील ३०० वा वनडे डाव खेळण्याचा मान मिळवला. भारतीय क्रिकेटमधील मोजक्या दिग्गजांमध्ये त्याची नोंद झाली असून, या खास सामन्यात त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे..IND vs ENG 1st ODI: भारत-इंग्लंड सामन्याची वेळ काय?... जाणून घ्या कधी, कुठे अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल फ्री LIVE मॅच....बुमराहच्या पुनरागमनाने गोलंदाजीला बळविश्वचषक फायनलनंतर भारताने २६ वनडे सामने खेळले, मात्र जसप्रीत बुमराह त्यापैकी एकाही सामन्यात खेळू शकला नव्हता. आता त्याच्या पुनरागमनामुळे भारतीय गोलंदाजीला मोठी ताकद मिळाली आहे. टी-२० मालिकेतील पराभव विसरून वनडेत दमदार सुरुवात करण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.