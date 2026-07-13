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IND vs ENG 1st ODI: ५-२-३-१... टीम इंडियाचा फॉर्म्युला ठरला; इंग्लंडला सव्याज परतफेड करणारी तगडी प्लेइंग इलेव्हन

TEAM INDIA PLAYING 11 FOR 1ST ODI AGAINST ENGLAND: इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडेसाठी टीम इंडियाची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन समोर आली आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या पुनरागमनासह भारताचा 5-2-3-1 फॉर्म्युला काय असेल, जाणून घ्या.
IND vs ENG 1st ODI

India cricket team probable playing XI against England in the 1st ODI featuring Rohit Sharma and Virat Kohli

esakal

Varsha Balhe
Updated on

TEAM INDIA PLAYING 11 FOR 1ST ODI AGAINST ENGLAND: भारतीय संघाचा इंग्लंड दौरा आतापर्यंत अपेक्षेप्रमाणे झालेला नाही. आयर्लंडविरुद्धची टी-20 मालिका ०-२ ने गमावल्यानंतर इंग्लंडविरुद्धही भारताला ५ सामन्यांच्या मालिकेत ४-० असा दारुण पराभव स्वीकारावा लागला.

त्यामुळे आता टी-20 मधील निराशा मागे टाकत शुभमन गिलच्या(Shubman Gill) नेतृत्वाखाली भारतीय संघ तीन सामन्यांच्या वनडे(ODI) मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे.

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