IND vs ENG 1st ODI: ५-२-३-१... टीम इंडियाचा फॉर्म्युला ठरला; इंग्लंडला सव्याज परतफेड करणारी तगडी प्लेइंग इलेव्हन

TEAM INDIA PLAYING 11 FOR 1ST ODI AGAINST ENGLAND: भारतीय संघाचा इंग्लंड दौरा आतापर्यंत अपेक्षेप्रमाणे झालेला नाही. आयर्लंडविरुद्धची टी-20 मालिका ०-२ ने गमावल्यानंतर इंग्लंडविरुद्धही भारताला ५ सामन्यांच्या मालिकेत ४-० असा दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे आता टी-20 मधील निराशा मागे टाकत शुभमन गिलच्या(Shubman Gill) नेतृत्वाखाली भारतीय संघ तीन सामन्यांच्या वनडे(ODI) मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे..भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पहिला वनडे सामना १४ जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. मालिकेची सुरुवात विजयाने करण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असेल. या मालिकेसाठी संघात काही मोठे बदल होण्याची शक्यता असून अनुभवी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचे पुनरागमन भारतीय संघासाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे..IND vs ENG : भारतीय संघाचा स्टार खेळाडूच्या फिटनेसची चिंता कायम; शुभमन गिल, लोकेश राहुल यांनी घेतला निर्णय.सलामीला रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल ही जोडी दिसू शकते, तर विराट कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणार असल्याची शक्यता आहे. मधल्या फळीत श्रेयस अय्यर आणि लोकेश राहुल यांच्यावर डाव सावरण्याची जबाबदारी असेल. अष्टपैलू म्हणून अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांना संधी मिळू शकते..गोलंदाजी विभागातही काही बदल अपेक्षित आहेत. दुखापतीतून सावरलेला जसप्रीत बुमराह संघात पुनरागमन करू शकतो. त्याला अर्शदीप सिंग आणि गुरनूर ब्रार यांची साथ मिळण्याची शक्यता आहे. फिरकीची धुरा कुलदीप यादवकडे असू शकते..IND vs ENG ODI: रोहित-विराटच्या पुनरागमनाने टीम इंडियाच्या अपेक्षा वाढल्या; इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिकेत बदलणार चित्र?.काय आहे ५-२-३-१...फॉर्म्युलाभारतीय संघ व्यवस्थापनाने संघाचा समतोल राखण्यासाठी '५-२-३-१' हा फॉर्म्युला तयार केला आहे. या रणनीतीनुसार संघात ५ प्रमुख फलंदाज, २ अष्टपैलू खेळाडू, ३ स्पेशालिस्ट गोलंदाज आणि १ यष्टीरक्षक-फलंदाज असणार आहे. यामुळे फलंदाजीला खोली मिळण्यासोबतच गोलंदाजीही अधिक मजबूत होईल, इंग्लंडसारख्या मजबूत संघाविरुद्ध आक्रमक खेळ करतानाच संघाचा समतोल राखण्यासाठी हा फॉर्म्युला महत्त्वाचा मानला जात आहे..भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हनरोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल (यष्टीरक्षक), अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव आणि गुरनूर ब्रार.टी-20 मालिकेतील अपयशानंतर आता वनडे मालिकेत भारतीय संघ पुनरागमन करतो का, याकडे लक्ष लागले आहे. रोहित-कोहलीसारख्या अनुभवी खेळाडूंच्या पुनरागमनामुळे टीम इंडियाकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.