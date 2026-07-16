IND vs ENG 2nd ODI: अनपेक्षित... भारतीय संघात एक बदल; विजयी संघात बदल करण्याची वेळ का आली? शुभमन गिल म्हणाला...

IND vs ENG 2nd ODI: भारत आणि इंग्लंड यांच्यात ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना आज (१६ जुलै) कार्डिफ येथे खेळला जाणार आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील पराभव मागे टाकत भारतीय संघाने वनडे मालिकेची दमदार सुरुवात केली. पहिल्या वनडेत इंग्लंडचा पराभव करत शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. आता आज (१६ जुलै) कार्डिफच्या सोफिया गार्डन्स मैदानावर होणाऱ्या दुसऱ्या वनडेत भारतासमोर मालिका खिशात घालण्याची मोठी संधी असणार आहे. दुसरीकडे, घरच्या मैदानावर मालिका जिवंत ठेवण्यासाठी इंग्लंड विजयासाठी सर्वस्व पणाला लावणार आहे..पहिल्या सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी सर्व विभागांत प्रभावी कामगिरी करत विजय मिळवला. फलंदाजांनी जबाबदारीने खेळ केला, तर गोलंदाजांनी इंग्लंडच्या फलंदाजांवर सुरुवातीपासूनच दबाव कायम ठेवला..IND vs ENG : ना वैभव, ना संजू... टीम इंडियाची खरी डोकेदुखी 'दोन' खेळाडूंनी वाढवली; पाचव्या सामन्यातून त्यांची हकालपट्टी निश्चित.इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंग्लंडच्या संघात दोन बदल करण्यात आले आहेत. खेळपट्टीवर असलेल्या हिरव्या गवताचा आणि ओलाव्याचा फायदा घेण्यासाठी फिरकीपटू लियाम डॉसन आणि जोश टंग यांना विश्रांती देण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी वेगवान गोलंदाज गस ॲटकिन्सन आणि साकिब महमूद यांचे संघात पुनरागमन झाले आहे. भारताच्या संघात एक बदल करण्यात आला आहे. केएल राहुल आजारपणामुळे निवडीसाठी उपलब्ध नसल्याने त्याच्या जागी ईशान किशनला संधी देण्यात आली आहे..नाणेफेकीनंतर काय म्हणाला भारतीय कर्णधार?"आम्हालाही प्रथम गोलंदाजी करायची होती. संघाची कामगिरी चांगली होत आहे आणि त्याचा खूप आनंद आहे. मालिकेत आम्ही चांगली सुरुवात केली आणि वेगवान गोलंदाजांना चांगली कामगिरी करताना पाहून खूप आनंद झाला. प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल आहे. केएल राहुल आजारी आहे आणि त्याच्या जागी ईशान किशन खेळत आहे.".या मालिकेला आणखी एक महत्त्व आहे. २०२७ च्या वनडे विश्वचषकाच्या तयारीच्या दृष्टीने भारतीय संघासाठी ही मालिका महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे संघ व्यवस्थापन प्रत्येक खेळाडूची कामगिरी बारकाईने पाहत आहे. शुभमन गिलसाठीही ही मालिका कर्णधार म्हणून स्वतःला सिद्ध करण्याची मोठी संधी आहे..अनुभवी रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि जसप्रीत बुमराह यांच्या पुनरागमनामुळे भारतीय संघ अधिक मजबूत दिसत आहे. पहिल्या सामन्यात या वरिष्ठ खेळाडूंनी संघाला चांगला आधार दिला. मधल्या फळीत श्रेयस अय्यर, ईशान किशन आणि शिवम दुबे यांच्याकडूनही चांगल्या खेळीची अपेक्षा असेल. गोलंदाजीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा आणि गुरनूर ब्रार यांच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे..इंग्लंडकडून कर्णधार हॅरी ब्रूक, जो रूट, जोस बटलर, बेन डकेट, सॅम करन, जोफ्रा आर्चर आणि आदिल रशीद यांच्यावर सर्वांची नजर असेल. पहिल्या सामन्यातील पराभव विसरून मालिका बरोबरीत आणण्यासाठी इंग्लंड जोरदार प्रयत्न करेल..IND vs ENG, 2nd ODI: गिलची तंदुरुस्ती अन् रोहितच्या फॉर्मवर लक्ष; इंग्लंडविरुद्ध दुसरा सामना आज रंगणार .प्लेइंग इलेव्हनइंग्लंडचा संघबेन डकेट, जेकब बेथेल, जो रूट, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), सॅम करन, विल जॅक्स, गस ॲटकिन्सन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद.भारताचा संघरोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर ब्रार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.भारताने आजचा सामना जिंकला, तर मालिका त्याच्या नावावर होईल. मात्र, इंग्लंडसाठी हा सामना 'करा किंवा मरा' असा असल्याने कार्डिफमध्ये पुन्हा एकदा रंगतदार लढत पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.