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IND vs ENG 2nd ODI: अनपेक्षित... भारतीय संघात एक बदल; विजयी संघात बदल करण्याची वेळ का आली? शुभमन गिल म्हणाला...

India vs England 2nd ODI playing XI today: भारत-इंग्लंड दुसऱ्या वनडेत टीम इंडियामध्ये अनपेक्षित बदल करण्यात आला आहे. आजारी पडलेल्या केएल राहुलच्या जागी ईशान किशनला संधी देण्यात आली असून, नाणेफेकीनंतर कर्णधार शुभमन गिलने यामागचे कारण स्पष्ट केले.
IND vs ENG 2nd ODI

IND vs ENG 2nd ODI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs ENG 2nd ODI: भारत आणि इंग्लंड यांच्यात ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना आज (१६ जुलै) कार्डिफ येथे खेळला जाणार आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील पराभव मागे टाकत भारतीय संघाने वनडे मालिकेची दमदार सुरुवात केली. पहिल्या वनडेत इंग्लंडचा पराभव करत शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे.

आता आज (१६ जुलै) कार्डिफच्या सोफिया गार्डन्स मैदानावर होणाऱ्या दुसऱ्या वनडेत भारतासमोर मालिका खिशात घालण्याची मोठी संधी असणार आहे. दुसरीकडे, घरच्या मैदानावर मालिका जिवंत ठेवण्यासाठी इंग्लंड विजयासाठी सर्वस्व पणाला लावणार आहे.

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