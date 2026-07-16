IND VS ENG 2ND ODI: जीवदान मिळालं, तरी गणित फसलं! विक्रमांचा पाऊस पाडणारा Virat Kohli कसा बाद झाला पाहा... Video Viral

India vs England 2nd ODI Marathi Scoreboard Live: विराट कोहलीने ( Virat Kohli) आज त्याचा क्लास दाखवून दिला... चेस मास्टर विराट, दुसऱ्या वन डे सामन्यात इंग्लंडसमोर तगडे लक्ष्य उभं करण्यासाठी उतरला. त्याने अनुभवी फलंदाज रोहित शर्मा व ट्वेंटी-२०चा नवा कर्णधार श्रेयस अय्यर यांच्यासह भारताच्या डावाला आकार दिला. विराटची खेळी ६५ धावांवर थांबली असली तरी त्याने अनेक विक्रमांना गवसणी घातली. त्याला एक जीवदानही मिळालेलं, परंतु पुढच्याच चेंडूवर त्याने विकेट टाकली. .शुभमन गिल ( ३१) व रोहित शर्मा ( २६) यांना फार मोठी खेळी करता आली नाही. इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी भारतीय सलामीवीरांना स्वस्तात गुंडाळले, परंतु विराट कोहली शड्डू ठोकून उभा राहिला. रोहितने मैदानावर बराच वेळ घालवला आणि त्यामुळे तो मोठी खेळी करेल असे वाटत होते. पण, विल जॅक्सच्या चेंडूवर स्वीप मारण्याचा त्याचा प्रयत्न फसला अन् तो झेलबाद झाला. त्याने गिलसह ४६ व विराटसह ६१ धावांची भागीदारी केली. रोहितने परदेशात सलामवीर म्हणून वन डे क्रिकेटमध्ये ५००० धावांचा टप्पा आज ओलांडला. यापूर्वी सचिन तेंडुलकर व सौरव गांगुली यांनी हा टप्पा ओलांडला आहे. .याशिवाय रोहितने विराटसह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ८००० धावांच्या भागीदारीचा टप्पा ओलांडला. त्याने परदेशात वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. श्रीलंकेचा महान फलंदाज कुमार संगकारा १४९ सामन्यांत ५५१८ धावांसह या विक्रमात अव्वल स्थानी होता. विराटने अर्धशतकासह सचिन तेंडुलकरचा आणखी एक विक्रम नावावर केला. इंग्लंडविरुद्ध वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ३३ वेळा 50+ धावांचा टप्पा ओलांडला आणि सचिनला ( ३२) मागे सोडले. आर्चरच्या इनस्वींग चेंडूवर विराटचा झेल होता, पंरतु चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हाती विसवण्यापूर्वी टप्पा खाल्ला...IND VS ENG 2ND ODI: विराट कोहलीचा विश्वविक्रम! मोडला श्रीलंकेच्या महान फलंदाजाचा विक्रम; सचिन, धोनी यांनाही सोडले मागे.या जीवदानाचा विराटला फायदा उचलता आला नाही आणि पुढच्याच चेंडूवर त्याने आदिल राशीदला झेल दिला. विराट ६६ चेंडूंत ८ चौकारांसह ६५ धावांवर बाद झाला आणि श्रेयस अय्यरसह त्याची ६७ धावांची भागीदारी तुटली. भारताला ३१.४ षटकांत १७८ धावांवर चौथा धक्का बसला..विराट कोहलीचा विक्रम...या वन डे सामन्यापूर्वी विराटने परदेशात १८२ सामन्यांत ७०३५ धावा केल्या होत्या आणि आजच्या ६५ धावांनी त्याने ८००० धावांचा टप्पा गाठला. परदेशात वन डे क्रिकेटमध्ये ८००० धावा करणारा तो तिसरा भारतीय ठरला. या विक्रमात सचिन तेंडुलकर ( ११४५०) व सौरव गांगुली ( ८१११) हे आघाडीवर आहेत. जगात केवळ सात फलंदाजांना असा पराक्रम करता आलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.