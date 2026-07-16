IND VS ENG 2ND ODI: विराट कोहली, श्रेयस अय्यरची फिफ्टी, तरीही भारत ४४ षटकांत तंबूत परतला; जोफ्रा आर्चर, गस एटकिन्सनचा कहर

India vs England 2nd ODI Marathi Scoreboard Live: विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर यांच्या अर्धशतकांनी टीम इंडियाला सन्मानजनक धावसंख्या उभारून दिली. रोहित शर्मा पुन्हा एकदा मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरला. इंग्लंडच्या जोफ्रा आर्चरने ( Jofra Archer) त्याच्या एका षटकात सामन्याला कलाटणी. त्यामुळे यजमानांना पुनरागमन करता आले. भारताला माफक धावसंख्या उभारता आली. .भारतीय संघासाठी दुसरा वन डे सामना काहीसा आशादायी ठरला. मागच्या सामन्यात विजयी खेळी करणारा शुभमन गिल ३१ धावांवर माघारी परतला, परंतु रोहित शर्माला त्याने आत्मविश्वास दिला. रोहित बराच वेळ मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने आधी गिलसह ( ४६) व नंतर विराट कोहलीसह ( ६०) चांगली भागीदारी केली. रोहित ४७ चेंडूंत २६ धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर विराटची विक्रमी खेळी आली. त्याने ६६ चेंडूंत ६५ धावा करताना अनेक विक्रम मोडले. परदेशात वन डे क्रिकेटमध्ये ८००० धावा करणारा तो भारताचा तिसरा व जगातील सातवा फलंदाज ठरला..IND VS ENG 2ND ODI: जीवदान मिळालं, तरी गणित फसलं! विक्रमांचा पाऊस पाडणारा Virat Kohli कसा बाद झाला पाहा... Video Viral.जोफ्रा आर्चरने त्याची विकेट मिळवून दिली. विराट व श्रेयस अय्यर या जोडीने चौथ्या विकेटसाठी ६७ धावा जोडताना टीम इंडियाचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न केला. विरानंतर आलेला वॉशिंग्टन सुंदर ( २) पूर्णपणे तंदुरुस्त दिसलाच नाही. त्याला पळताना त्रास होत असल्याचे दिसले आणि तो ५ चेंडू खेळून झेलबाद झाला. अय्यर मैदानावर उभा राहिला आणि अर्धशतक पूर्ण केले. पहिल्या वन डे तील स्टार फलंदाज अक्षर पटेल ( १) आर्चरच्या बाऊन्सरवर कट मारण्याच्या प्रयत्नात बटलरच्या हाती झेलबाद झाला..आर्चरने पुढच्याच चेंडूवर अविश्वसनीय रिटर्न झेल टिपला. शिवम दुबे भोपळ्यावर सरळ झेल देऊन माघारी परतला. जोफ्राने ३-४७ अशी स्पेल संपवली. अय्यरला साथ द्यायला कोण उभं राहिला नाही. गुरनूर ब्रार ७ धावांवर बाद झाला. जसप्रीत बुमराहने आक्रमक खेळ करताना महमूदच्या एकाच षटकात तीन चौकार व १ षटकार खेचून १८ धावा जोडल्या. श्रेयस ७१ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ६६ धावांवर झेलबाद झाला. भारताचा संपूर्ण संघ ४४ षटकात २३३ धावांत तंबूत परतला. एटकिन्सनने प्रसिद्ध कृष्णाचा त्रिफळा उडवून डाव गुंडाळला. त्याची ही तिसरी विकेट ठरली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.