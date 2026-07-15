हायव्होल्टेज ड्रामा! Virat Kohli च्या पर्सनल बॉडिगार्डकडून पत्रकारांना शिवीगाळ, BCCI च्या नियमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित; कार्डिफमध्ये राडा

Virat Kohli security controversy latest news: भारतीय संघ दुसऱ्या वन डे सामन्यासाठी कार्डिफ येथे दाखल झाला आहे. बर्मिंगहॅम येथे झालेल्या पहिल्या सामन्यात इंग्लंडवर विजय मिळवून भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. आता गुरुवारी होणारा दुसरा सामना जिंकून मालिका जिंकण्याचा निर्धार शुभमन गिलच्या संघाने केला आहे. पण, या सामन्यात रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्या कामगिरीवर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. या दोन्ही अनुभवी खेळाडूंना पहिल्या सामन्यात अपयशाचा सामना करावा लागला होता. त्यात आता विराट आणखी एका वादात अडकला आहे. हा वाद त्याच्या वैयक्तिक बॉडिगार्ड ( Virat Kohli bodyguard) मुळे उद्भवला आहे..अंगरक्षकाचा राडा...कार्डिफ येथे दाखल झालेल्या भारतीय संघाच्या खेळाडूंचे चित्रिकरण करण्यासाठी पत्रकार व इतर माध्यमं उपस्थित होते. अशा वेळी संघाच्या एका खेळाडूसोबत असलेला अंगरक्षक तेथे उपस्थित असलेल्या माध्यमांशी सतत गैरवर्तन करत होता. हा अंगरक्षक ट्वेंटी-२० संघासोबत नव्हता आणि त्याने यापूर्वीही माध्यमांशी गैरवर्तन केले आहे. मीडिया मॅनेजरच्या आदेशानुसार, आपल्या नेमलेल्या जागी उभ्या असलेल्या एका माध्यम प्रतिनिधीला "चालता हो, चालता हो" असे म्हणून अंगरक्षकाने शिवीगाळ केली. खेळाडू संघाच्या बसमध्ये चढेपर्यंत त्याचे हे गैरवर्तन सुरू होते, असा दावा एका पत्रकाराने केला. पण, तो कोणत्या खेळाडूचा अंगरक्षक होता, हे त्याने सांगितले नाही. .अशात हा विराट कोहलीचा वैयक्तिक अंगरक्षक असल्याचा दावा दुसऱ्या पत्रकाराने केला आहे. संघ रवाना होत असताना एक मान्यताप्राप्त (Accredited) पत्रकार आपल्या अधिकृत जागेवर उभा राहून चाहत्यांसोबत संघाच्या प्रस्थानाचे चित्रीकरण करत होता. कोहली संघाच्या बसमध्ये चढल्यानंतर हा अंगरक्षक त्या पत्रकाराकडे गेला आणि त्याच्याशी शिवीगाळ करत म्हणाला, "ए, इथून निघ... इथून चालता हो."पत्रकाराने आपण अधिकृत मान्यताप्राप्त पत्रकार असून आपल्याकडे अॅक्रेडिटेशन कार्ड असल्याचे सांगितले. मात्र, त्यावर अंगरक्षकाने, "मला तुझ्या अॅक्रेडिटेशनशी काही देणं-घेणं नाही. इथून निघ," असे म्हणत वारंवार शिवीगाळ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही घटना अत्यंत निषेधार्ह आहे..BCCI ने नियम बदलला?सामान्यतः परदेश दौऱ्यांदरम्यान BCCI स्थानिक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते. मात्र, संघाच्या सरावावेळी किंवा संघासोबत एखाद्या खेळाडूच्या वैयक्तिक अंगरक्षकाला परवानगी असते का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. स्थानिक सुरक्षा कर्मचारी संघाच्या बससोबत प्रवास करतात, परंतु वैयक्तिक अंगरक्षकांना अशी परवानगी आहे का किंवा BCCI ने सुरक्षा नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत का, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. .ICC World Cup 2027 New Formats: वन डे वर्ल्ड कप २०२७, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२८ नव्या फॉरमॅटमध्ये खेळवला जाणार; ICC ची घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.