IND vs ENG 2nd T20I: तो परतला, आता काय खरं नाय... इंग्लंडच्या Playing XI मध्ये २ बदल; भारताला टक्कर देण्यासाठी तगडा संघ जाहीर

England team changes for Manchester T20I: भारत-इंग्लंड पहिला ट्वेंटी-२० सामना पावसामुळे रद्द करावा लागल्यानंतर दोन्ही संघ आज पुन्हा एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. भारतीय संघ नुकताच आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची मालिका २-० अशी गमावून आला आहे आणि २०२१ नंतर ते सलग तीन ट्वेंटी-२० सामने हरलेले नाही. ही परंपरा त्यांना कायम राखण्यासाठी इंग्लंडविरुद्ध जिंकावे लागेल, परंतु यजमानांनी तगडी प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे. इंग्लंडने त्यांच्या अंतिम ११ मध्ये दोन बदल केले आहेत आणि साकिब महमूद व ल्यूक वूड यांना बाहेर बसवले आहे. त्यांच्याजागी संघात जोफ्रा आर्चर ( jofra archer) चे पुनरागमन झाले आहे, तर जॉश टंग पदार्पणासाठी सज्ज झाला आहे..भारताने पहिल्या ट्वेंटी-२०त ७ बाद १८९ धावा केल्या होत्या, परंतु पावसामुळे दुसरा डाव होऊ शकला नाही. मागच्यावेळेस जेव्हा ओल्ड ट्रॅफर्डवर ट्वेंटी-२० सामना झालेला तेव्हा इंग्लंडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ३०० धावा कुटल्या होत्या. त्यामुळे ते पुन्हा मैदान गाजवण्यासाठी सज्ज आहेत. भारताला मात्र मागील तीन सामन्यांत समाधानकारक सुरुवात करता आलेली नाही. अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन यांना सातत्याने अपयश येत आहे. अभिषेकची इंग्लंडविरुद्ध कामगिरी मात्र चांगली आहे, त्याने या संघाविरुद्ध सात डावांत २१९.६२ च्या स्ट्राईक रेटने ३४७ धावा केल्या आहेत. संजूचे अपयश ही टीम इंडियासाठी डोकेदुखी ठरतेय..IND vs ENG ODI : भारताविरुद्ध इंग्लंडचा 16 सदस्यीय संघ जाहीर! नव्या चेहऱ्यांना संधी, अनुभवी खेळाडूंचं पुनरागमन, पाहा संपूर्ण संघ.भारताच्या फलंदाजांना रोखण्याची जबाबदारी जोफ्रा आर्चरवर असणार आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतून तो ट्वेंटी-२० संघात परतला आहे. त्याला पहिल्या सामन्यात विश्रांती दिली गेली होती. आपल्या भेदक माऱ्याने सुरुवातीच्या षटकांत प्रतिस्पर्धींना धक्का देण्यात त्याचा हातखंडा आहे आणि अडखळणाऱ्या भारतीय फलंदाजांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. त्याच्यासोबतीला जोश टंग, लाएम डॉसन, आदील राशीद हे गोलंदाज आहेतच. फिल सॉल्टने गतवर्षी ओल्ड ट्रॅफर्डवर शतक झळकावून आफ्रिकेच्या गोलंदाजांची धुलाई केलेली. त्यामुळे है मैदान त्याच्या पसंतीचे आहे..चेस्टर-ले-स्ट्रीट येथील पावसामुळे रद्द झालेला सामना हा, त्या मैदानावरच्या तीन सामन्यांपैकी भारताचा तिसरा अनिर्णित सामना होता. भारताचा अक्षर पटेल ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पाचवा सर्वाधिक सामने खेळलेला खेळाडू ठरणार आहे. तो महेंद्रसिंग धोनीच्या ९८ सामन्यांची बरोबरी करेल. शिवाय, या फॉरमॅटमध्ये १०० बळी घेणाऱ्या चौथ्या भारतीय खेळाडूचा मान पटकावण्यासाठी त्याला एका विकेटची गरज आहे..इंग्लंड - फिल सॉल्ट, जॉश बटलर, हॅरी ब्रूक, जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम कुरन, विल जॅक्स, लिएस डॉसन, आदील राशीद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.