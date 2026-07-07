IND vs ENG 3rd T20I: फिल सॉल्टची तुफान फटकेबाजी, इंग्लंडचे भारतासमोर तगडे लक्ष्य... प्रिंस यादव, हर्षित राणा चमकले पण...

England vs India, 3rd T20I Marathi Update News : फिल सॉल्ट अन् जॉस बटलर यांच्या फटकेबाजीने इंग्लंडचा चांगली सुरुवात करून दिली. पण, प्रिंस यादव व हर्षित राणा यांच्या माऱ्याने भारताला सामन्यात पुनरागमन करून दिले. तरीही तिसऱ्या ट्वेंटी-२०तील पहिल्या डावात सॉल्टने वर्चस्व गाजवताना भारतासमोर तगडे आव्हान उभे केले. प्रिंस व हर्षित यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. .श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये रवी बिश्नोईच्या जागी प्रिंस यादवचे पुनरागमन झाले आहे. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये कर्णधार म्हणून श्रेयसने जिंकलेला हा सलग पाचवा टॉस ठरला आणि त्याने रोहित शर्मा व महेंद्रसिंग धोनी ( २००७) यांच्याशी बरोबरी केली. या विक्रमात धोनी ( २०१०-२०१२) आणि विराट कोहली ( २०१९) हे अनुक्रमे ७ व ६ टॉस विजयासह पुढे आहेत. पहिल्याच षटकात फिल सॉल्टच्या LBW साठी भारताने एक DRS गमावला. पण, अर्शदीप सिंगने ते षटक निर्धाव फेकले. पण, त्यानंतर जॉस बटलरने हात मोकळे केले आणि पॉवर प्लेमध्ये संघाला चांगली सुरूवात करून दिली..Argentina vs Egypt: थरार, थरार, थरार... मेस्सीची पेनल्टी हुकली तरीही अर्जेंटिनाने पिछाडीवरून मुसंडी मारली; १३ मिनिटांत मॅच फिरवली.पण, प्रिंस यादवला गोलंदाजीला आणण्याचा डाव यशस्वी ठरला अन् २१ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ३६ धावा करणारा बटलर त्रिफळाचीत झाला. इंग्लंडला ४३ धावांवर पहिला झटका बसला. प्रिंसने त्याच्या दुसऱ्या षटकात इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकला ( १६) माघारी पाठवून भारताला मोठे यश मिळवून दिले. पण, सॉल्ट मैदानावर उभा राहिला आणि वरुण चक्रवर्थीच्या एका षटकात त्याने १८ धावा कुटून संघाला १०० पार पोहोचवले. हर्षित राणाने १२ व्या षटकात सलग दोन धक्के देताना जेकब बेथेल ( १३) व टॉम बँटन ( ०) यांना बाद केले. भारताने सामन्यात चांगले पुनरागमन केले. .सॉल्टने अर्धशतकासह इंग्लंडची खिंड लढवली होती आणि त्याच्या ४४ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ७० धावांनी इंग्लंडला मोठ्या धावसंख्येच्या जवळ पोहोचवले. सॅम कुरनने शेवटच्या षटकांत चांगली फटकेबाजी करताना २४ चेंडूंत ४१ धावांची नाबाद खेळी केली आणि संघाला ७ बाद २०१ धावांपर्यंत पोहोचवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.