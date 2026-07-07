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IND vs ENG 3rd T20I: फिल सॉल्टची तुफान फटकेबाजी, इंग्लंडचे भारतासमोर तगडे लक्ष्य... प्रिंस यादव, हर्षित राणा चमकले पण...

England vs India, 3rd T20I Live: तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात फिल सॉल्टने आक्रमक फलंदाजी करत भारताच्या गोलंदाजांची चांगलीच परीक्षा घेतली. सलामीला आलेल्या सॉल्टने जॉस बटलरसह वेगवान सुरुवात करून इंग्लंडला मजबूत पाया मिळवून दिला.
Phil Salt played a scintillating knock for England

Phil Salt played a scintillating knock for England

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

England vs India, 3rd T20I Marathi Update News : फिल सॉल्ट अन् जॉस बटलर यांच्या फटकेबाजीने इंग्लंडचा चांगली सुरुवात करून दिली. पण, प्रिंस यादव व हर्षित राणा यांच्या माऱ्याने भारताला सामन्यात पुनरागमन करून दिले. तरीही तिसऱ्या ट्वेंटी-२०तील पहिल्या डावात सॉल्टने वर्चस्व गाजवताना भारतासमोर तगडे आव्हान उभे केले. प्रिंस व हर्षित यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.

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