Cricket

"We Want Sanju!"; चाहत्यांची नारेबाजी... गौतम गंभीरचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला, तिलक वर्माही सोबत होता; Viral Video

We Want Sanju chants viral video: इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारताच्या मोठ्या पराभवानंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाला आहे.
Gautam Gambhir reacts to We Want Sanju chants

Gautam Gambhir reacts to We Want Sanju chants

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Gautam Gambhir reaction to Sanju chants: संजू सॅमसनला खराब फॉर्मामुळे संघाबाहेर करण्याचा निर्णय टीम इंडियासाठी काही फलदायी ठरलेला नाही. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी दिली गेली, परंतु त्याला दोन सामन्यांत अनुक्रमे १४ व १३ धावा करता आल्या. त्यामुळे पुन्हा संजूला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवण्याची मागणी होतेय. कालच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर तर चाहत्यांनी 'We Want Sanju' अशी नारेबाजी दिली. सामन्यानंतर टीम बसकडे जात असताना गौतम गंभीर व तिलक वर्मा यांच्यासमोर चाहत्यांनी संजूला खेळवण्यासाठी ही नारेबाजी केली आणि तेव्हा मुख्य प्रशिक्षकाचा चेहरा पाहण्यसारखा झाला होता.

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