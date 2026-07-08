"We Want Sanju!"; चाहत्यांची नारेबाजी... गौतम गंभीरचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला, तिलक वर्माही सोबत होता; Viral Video

Gautam Gambhir reaction to Sanju chants: संजू सॅमसनला खराब फॉर्मामुळे संघाबाहेर करण्याचा निर्णय टीम इंडियासाठी काही फलदायी ठरलेला नाही. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी दिली गेली, परंतु त्याला दोन सामन्यांत अनुक्रमे १४ व १३ धावा करता आल्या. त्यामुळे पुन्हा संजूला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवण्याची मागणी होतेय. कालच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर तर चाहत्यांनी 'We Want Sanju' अशी नारेबाजी दिली. सामन्यानंतर टीम बसकडे जात असताना गौतम गंभीर व तिलक वर्मा यांच्यासमोर चाहत्यांनी संजूला खेळवण्यासाठी ही नारेबाजी केली आणि तेव्हा मुख्य प्रशिक्षकाचा चेहरा पाहण्यसारखा झाला होता..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील नायक संजू सॅमसनला झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठीच्या संघातूनही बाहेर ठेवले गेले. त्यामुळे चाहते अजून संतापले. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर आणि गौतम गंभीर यांच्या संघ निवडीच्या निर्णयावर माजी फलंदाज रॉबीन उथप्पा यानेही टीका केली आहे. "जेव्हा मी पहिल्यांदा संघ पाहिला, तेव्हा मला खरंच वाटलं की, हा ऑनलाइनवरील चाहत्यांनी बनवलेल्या संघांपैकी एक आहे, कारण त्यात संजूचं नाव नव्हतं," असं उथप्पा यूट्यूबवर म्हणाला. "नंतर माझ्या लक्षात आलं की हा खरा संघ आहे, आणि माझ्या मनात पहिला विचार आला की: तुम्ही एका खेळाडूला असं किती काळ वागवणार आहात? हे अजिबात योग्य वाटत नाही," असेही तो पुढे म्हणाला..Gautam Gambhir on Sanju Samson Future: संजू सॅमसनच्या भविष्यावर गौतम गंभीरचे मोठे विधान; म्हणाला, त्याला काय सांगायचे, ते मी आधीच सांगितलंय....संजूला मागील तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांत ५,०,१ अशाच धावा करता आल्या. त्यामुळे त्याला इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात विश्रांती दिली गेली आणि वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी दिली. पण, वैभवलाही आतापर्यंत काही खास कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्यामुळे चौथ्या सामन्यात संजूच्या पुनरागमनासाठी चाहते जोर लावत आहेत. .दरम्यान, संजू सॅमसनला विश्रांती का दिली गेली, हे गौतम गंभीरने सामन्यानंतर सांगितले."पहिली गोष्ट म्हणजे, संजू सॅमसनला जी स्पष्टता हवी होती, ती त्याला माझ्याकडून देण्यात आली आहे. ही चर्चा पूर्णपणे खेळाडू आणि मुख्य प्रशिक्षक यांच्यातील आहे. ती चर्चा बाहेर येणार नाही," असे गंभीरने मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले..भारतीय संघाला तिसऱ्या सामन्यात लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. इंग्लंडच्या २०१ धावांचा पाठलाग करताना भारताचा संपूर्ण संघ ७६ धावांत तंबूत परतला. भारतीय संघाला १२५ धावांनी हार पत्करावी लागली आणि तो भारताचा सर्वात मोठा पराभव ठरला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.