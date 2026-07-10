Cricket

IND vs ENG 4th T20I : करावं तरी काय? भारतीय संघाचा लाजीरवाणा पराभव अन् इंग्लंडने जिंकली मालिका; गौतम गंभीर हतबल

England beat India in 4th T20I Marathi Cricket News: इंग्लंडने चौथ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारतावर सहज विजय मिळवत पाच सामन्यांच्या मालिकेत ३-० अशी अजिंक्य आघाडी घेतली. भारतीय संघाची फलंदाजी पुन्हा एकदा पूर्णपणे अपयशी ठरली.
England beat India in 4th T20I

England beat India in 4th T20I

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

England clinch T20I series against India Marathi Cricket Update : इंग्लंडने चौथा ट्वेंटी-२० सामना जिंकून भारताविरुद्धच्या मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली. श्रेयस अय्यर वगळल्यास भारतीय फलंदाजांनी आज पुन्हा एकदा शरणागती पत्करली. ज्या खेळपट्टीवर १९०-२०० धावा होऊ शकल्या असत्या तिथे भारताला १५८ धावांपर्यंतच कसेबसे पोहोचता आले. हॅरी ब्रूक व फिल सॉल्ट या जोडीने भारतीय गोलंदाजांची धुलाई करून इंग्लंडला सहज विजय मिळवून दिला. भारताचा हा खेळ पाहून मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यालाही करावं तरी काय? हा प्रश्न पडला असेल.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Gautam Gambhir
shreyas iyer
India vs England
England vs India
cricket news today
Marathi cricket news