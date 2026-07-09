IND vs ENG 4th T20I : भारतीय संघाला धक्के... चौथ्या सामन्यापूर्वी दोन खेळाडूंची मालिकेतूनच माघार; BCCI ने दिले अपडेट्स

England vs India, 4th T20I Marathi Cricket Update : इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत आधीच ०-२ अशा पिछाडीवर गेलेल्या भारतीय संघाला आणखी दोन धक्के बसले आहेत. भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याने चौथ्या ट्वेंटी-२०त नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी त्याने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल असल्याचे जाहीर केले. पण, हे दोन खेळाडू संपूर्ण मालिकेतूनच माघारी जातील, असे कुणाला वाटले नव्हते. .या सामन्यात वरुण चक्रवर्थी व हर्षित राणा यांना दुखापतीमुळे मुकले आहेत आणि BCCI ने दिलेल्या अपडेट्सनुसार या दोघांनी चौथ्या व पाचव्या सामन्यातून म्हणजेच मालिकेतूनच माघार घेतली आहे. त्यांच्या जागी वॉशिंग्टन सुंदर व प्रसिद्ध कृष्णा यांचे चौथ्या सामन्यात पुनरागमन झाले आहे..IND vs ENG 4th T20I : संजू सॅमसन बाकावरच... दुखापतीमुळे भारतीय संघात करावे लागले दोन बदल; भारताने टॉस जिंकला.ट्रेंट ब्रिज येथे इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या सामन्यात हर्षित राणा आणि वरुण चक्रवर्ती यांना हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली. बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने त्यांची तपासणी करून त्यांना चौथ्या आणि पाचव्या ट्वेंटी-२० सामन्यांमधून वगळले आहे, असे बीसीसीआयने अपडेट्स दिले..भारत प्लेइंग इलेव्हन : अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णाइंग्लंड प्लेइंग इलेव्हन : फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर, हॅरी ब्रुक, जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जॉश टंग.पूर्ण सदस्य संघांमधील कर्णधारांपैकी, श्रेयस अय्यरने कर्णधार म्हणून आपल्या पहिल्या सहा टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये नाणेफेक जिंकणारा पहिला खेळाडू होण्याचा मान मिळवला आहे. यापूर्वीचा सर्वात मोठा विक्रम शादाब खानच्या नावावर होता (डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२३ दरम्यान पाच वेळा)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.