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IND vs ENG 4th T20I : भारतीय संघाला धक्के... चौथ्या सामन्यापूर्वी दोन खेळाडूंची मालिकेतूनच माघार; BCCI ने दिले अपडेट्स

IND vs ENG 4th T20I Marathi Cricket News: इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत भारताला मोठा धक्का बसला आहे. भारताचे दोन खेळाडू उर्वरित चौथा आणि पाचवा टी-२० सामना खेळू शकणार नाहीत.
Harshit Rana and Varun Chakravarthy have been ruled out

Harshit Rana and Varun Chakravarthy have been ruled out

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

England vs India, 4th T20I Marathi Cricket Update : इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत आधीच ०-२ अशा पिछाडीवर गेलेल्या भारतीय संघाला आणखी दोन धक्के बसले आहेत. भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याने चौथ्या ट्वेंटी-२०त नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी त्याने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल असल्याचे जाहीर केले. पण, हे दोन खेळाडू संपूर्ण मालिकेतूनच माघारी जातील, असे कुणाला वाटले नव्हते.

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