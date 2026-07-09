IND vs ENG 4th T20I : संजू सॅमसन बाकावरच... दुखापतीमुळे भारतीय संघात करावे लागले दोन बदल; भारताने टॉस जिंकला

England vs India, 4th T20I Marathi Cricket Update : भारतीय संघ मालिका पराभव टाळण्यासाठी आज मैदानावर उतरेल. इंग्लंडने २-० अशी आघाडी घेतली आहे आणि आजचा सामना जिंकल्यास, ते मालिका खिशात घालतील. त्यामुळे मागील दोन सामन्यांतील चुका सुधारून भारताला आज मैदान गाजवावे लागेल. तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त भारतीय संघ ७६ धावांवर गडगडला होता आणि १२५ धावांची हार, ही त्यांची आतापर्यंतची सर्वात मोठी हार ठरली होती. त्यामुळे या लाजीरवाण्या कामगिरीला चाहत्यांनी विसरावे, अशी खेळी श्रेयस अय्यरच्या संघाला करून दाखवावी लागेल..भारतीय संघ २०१८-१९ नंतर केव्हाच दोन सलग ट्वेंटी-२० मालिका हरलेला नाही. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला आतापर्यंत दोन सामन्यांत साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्याच्याकडून या करो वा मरो सामन्यात मोठी खेळीची अपेक्षा चाहत्यांना आहे. भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संजू सॅमसनचे पुनरागमन होते का, हाही चर्चेचा विषय़ आहेच. भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरने पुन्हा एकदा टॉस जिंकला आणि यावेळी प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला... हा सामना आमच्यासाठी करो वा मरो आहे आणि आम्ही त्याच निर्धाराने खेळ करू, असे श्रेयस म्हणाला. India have won the toss and have opted to bat.OMG : ४७ षटकार...! ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये संघाने कुटल्या ४१७ धावा; ओपनरचे ५४ चेंडूंत द्विशतक, तर दोघांची शतकं... १८८ धावांनी मॅच जिंकली.भारतीय संघात दोन बदल झाले आहेत, वरुण चक्रवर्थी व हर्षित राणा यांना दुखापतीमुळे आजच्या सामन्याला मुकावे लागले.. त्यांच्या जागी वॉशिंग्टन सुंदर व प्रसिद्ध कृष्णाचे पुनरागमन झाले आहे. संजू सॅमसनला आजही बाकावर बसावे लागले..भारत प्लेइंग इलेव्हन : अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णाइंग्लंड प्लेइंग इलेव्हन : फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर, हॅरी ब्रुक, जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जॉश टंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.