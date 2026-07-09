Cricket

IND vs ENG 4th T20I : संजू सॅमसन बाकावरच... दुखापतीमुळे भारतीय संघात करावे लागले दोन बदल; भारताने टॉस जिंकला

IND vs ENG 4th T20I Marathi Cricket News: इंग्लंडविरुद्धच्या चौथ्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या टी-२० सामन्यात भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरने पुन्हा एकदा नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.
England vs India, 4th T20I Marathi Cricket Update

England vs India, 4th T20I Marathi Cricket Update

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

England vs India, 4th T20I Marathi Cricket Update : भारतीय संघ मालिका पराभव टाळण्यासाठी आज मैदानावर उतरेल. इंग्लंडने २-० अशी आघाडी घेतली आहे आणि आजचा सामना जिंकल्यास, ते मालिका खिशात घालतील. त्यामुळे मागील दोन सामन्यांतील चुका सुधारून भारताला आज मैदान गाजवावे लागेल. तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त भारतीय संघ ७६ धावांवर गडगडला होता आणि १२५ धावांची हार, ही त्यांची आतापर्यंतची सर्वात मोठी हार ठरली होती. त्यामुळे या लाजीरवाण्या कामगिरीला चाहत्यांनी विसरावे, अशी खेळी श्रेयस अय्यरच्या संघाला करून दाखवावी लागेल.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
shreyas iyer
India vs England
England vs India
Sanju Samson
latest cricket news
Marathi cricket news