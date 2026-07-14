IND vs ENG: शुभमन गिल-गुरनूर ब्रार एकमेकांना धडकले; जॉस बटलरची कॅच पकडण्याच्या नादात हे घडले; Video त पाहा पुढे काय घडले

Shubman Gill and Gurnoor Brar collision vs England: भारत आणि इंग्लंड(IND vs ENG)यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यात एक क्षण असा आला, ज्यामुळे मैदानावरील खेळाडूंसह प्रेक्षकांचाही श्वास रोखला गेला. इंग्लंडचा अनुभवी फलंदाज जोस बटलरचा झेल पकडण्याच्या प्रयत्नात भारतीय कर्णधार शुभमन गिल आणि युवा गोलंदाज गुरनूर ब्रार यांच्यात जोरदार धडक झाली. ही धडक इतकी जबरदस्त होती की दोघेही क्षणभर मैदानावर पडले. मात्र, सुदैवाने गुरनूर ब्रारने कॅच हातातून जाऊ दिला नाही आणि बटलरला अवघ्या पाच धावांवर माघारी धाडले. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..झाल अस की भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यात एक क्षण असा आला, ज्यामुळे मैदानावरील खेळाडूंसह प्रेक्षकांचाही श्वास रोखला गेला. इंग्लंडचा अनुभवी फलंदाज जोस बटलरचा झेल पकडण्याच्या प्रयत्नात भारतीय कर्णधार शुभमन गिल आणि युवा गोलंदाज गुरनूर ब्रार यांच्यात जोरदार धडक झाली..धडक इतकी जोरात होती की दोघेही क्षणभर जमिनीवर पडले. मात्र, सुदैवाने गुरनूर ब्रारने कॅच हातातून जाऊ दिला नाही आणि बटलरला अवघ्या ५ धावांवर माघारी धाडले. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..IND vs ENG 3rd T20I: फिल सॉल्टची तुफान फटकेबाजी, इंग्लंडचे भारतासमोर तगडे लक्ष्य... प्रिंस यादव, हर्षित राणा चमकले पण....इंग्लंडच्या डावातील १७ व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर जोस बटलरने चेंडू हवेत उंच मारला. चेंडू मिड-ऑफच्या दिशेने जात असल्याने शुभमन गिल आणि गुरनूर ब्रार दोघेही झेल पकडण्यासाठी वेगाने धावले. मात्र, चेंडूकडे लक्ष असल्यामुळे दोघांनाही एकमेकांची चाहूल लागली नाही आणि दोघांची जोरदार धडक झाली..धडकेनंतर काही क्षण मैदानावर शांतता पसरली होती. मात्र, गुरनूर ब्रारने शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर लक्ष ठेवत अप्रतिम झेल पूर्ण केला. त्यामुळे भारताला मोठी विकेट मिळाली आणि इंग्लंडचा डावही अडचणीत आला..India vs England 5th T20 : पाचव्या टी-२० सामन्यातही भारताचा लाजिरवाणा खेळ; इंग्लंडने दिले २५८ धावांचे आव्हान, बटलर-हॅरी ब्रूकची तुफानी खेळी.या प्रसंगानंतर विराट कोहलीची प्रतिक्रिया देखील सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली. धडक पाहून तो क्षणभर अवाक झाला होता. त्याच्या चेहऱ्यावरील हावभावांचा व्हिडिओ चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे.सुदैवाने शुभमन गिल आणि गुरनूर ब्रार या दोघांनाही कोणतीही गंभीर दुखापत झाली नाही. उपचारानंतर दोघांनीही पुन्हा मैदानात खेळ सुरू ठेवला. भारतासाठी हा झेल जितका महत्त्वाचा ठरला, तितकीच या धडकेची चर्चा आता क्रिकेटविश्वात रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.