IND vs ENG Women Test : भारताविरुद्धच्या ऐतिहासिक कसोटीसाठी इंग्लंडचा संघ जाहीर; ५ नव्या चेहऱ्यांना संधी

England Announce Squad For Historic Lord's Test: इंग्लंड येथील लॉर्ड्स या ऐतिहासिक मैदानावर भारत आणि इंग्लंडच्या(INDW VS ENGW महिला संघामध्ये पहिलाच ऐतिहासिक कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. आणि या जगप्रसिद्ध सामन्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. क्रिकेट चाहत्यांसाठी ही मोठी आनंदाची बाब आहे. आणि आता या महामुकाबल्यासाठी यजमान असलेल्या इंग्लंड संघाने आपल्या संघाची घोषणा केली आहे. या संघात अनेक नवीन बदल करण्यात आले असून तब्बल ५ युवा आणि नव्या चेहऱ्यांना संधी देत संघाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे..या खेळाडू पदार्पणासाठी सज्जइंग्लंड संघाने जाहीर केलेल्या या संघात युवा अष्टपैलू अॅलिस कॅप्सी, टिली कॉर्टीन-कोलमन आणि मॅडी व्हिलियर्स या तीन खेळाडूंना संघात स्थान देण्यात आले आहे. या खेळाडू आता कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताविरुद्ध खेळण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. या तिन्ही युवा खेळाडूंनी मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये आपली ताकद दाखवली आहे. पण आता भारताविरुद्ध होणाऱ्या कसोटी सामन्यात या तिन्ही खेळाडू कसोटी पदार्पण करण्यासाठी उत्सुक आहेत..या तीन खेळाडूंसोबतच डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये धुमाकूळ घालणाऱ्या ग्रेस पॉट्स आणि विकेटकीपर फलंदाज एली थ्रेलकेल्ड यांनाही संघात स्थान देण्यात आले आहे. या दोन्ही खेळाडूंनी अजूनपर्यंत इंग्लंड संघासाठी एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नसून त्यांना जर अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये स्थान मिळाले, तर लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर त्यांच्या कारकिर्दीतील पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे..विशेष म्हणजे, नॅट सायव्हर-ब्रंट लॉर्ड्सवर कसोटी सामन्यात इंग्लंडच्या महिला संघाचे नेतृत्व करणारी पहिली महिला कर्णधार ठरणार आहे. त्यामुळे हा सामना इंग्लंडच्या महिला क्रिकेटसाठी देखील ऐतिहासिक ठरणार आहे..ENG vs NZ, Test: जो रुट पुन्हा झाला कर्णधार! नाईटक्लब घटनेनंतर बेन स्टोक्ससह ऍटकिन्सनही इंग्लंड संघातून बाहेर.इंग्लंड संघनॅट सायव्हर-ब्रंट (कर्णधार), टॅमी ब्युमॉन्ट, लॉरेन बेल, माया बुशियर, अॅलिस कॅप्सी, टिली कॉर्टीन-कोलमन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फायलर, एमी जोन्स, हेदर नाइट, एमा लँब, ग्रेस पॉट्स, एली थ्रेलकेल्ड, मॅडी व्हिलियर्स, इसी वाँग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.