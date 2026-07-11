IND vs ENG 1st ODI: भारत-इंग्लंड वनडे मालिका 'या' तारखेपासून ; जाणून घ्या कुठे, किती वाजता अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल फ्री पहिली मॅच...

India vs England 1st ODI live streaming details: इंग्लंडविरुद्धची टी-20 मालिका भारतीय संघासाठी निराशाजनक ठरली. पाच सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर त्यानंतरचे तीन सामने भारताने गमावले. त्यामुळे मालिकाही हातातून गेली. आता मात्र टीम इंडियासमोर नव्याने सुरुवात करण्याची मोठी संधी आहे. १४ जुलैपासून भारत आणि इंग्लंड(IND vs ENG) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरू होत असून, या मालिकेत अनुभवी विराट कोहली आणि रोहित शर्मा पुन्हा भारतीय संघाच्या जर्सीत मैदानात दिसणार आहेत..टी-20 मालिकेत युवा संघाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यामुळे आता शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली अनुभवी खेळाडूंच्या पुनरागमनामुळे भारताची कामगिरी कशी बदलते, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..IND vs ENG 3rd T20I: भारत-इंग्लंड सामन्याची पुन्हा वेळ बदलली का ?... जाणून घ्या कुठे, किती वाजता अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल मॅच....कुठे आणि कधी होणार सामने?वनडे मालिकेतील पहिला सामना १४ जुलै रोजी बर्मिंगहामच्या एजबॅस्टन मैदानावर खेळवला जाईल. दुसरा सामना १६ जुलैला कार्डिफच्या सोफिया गार्डन्स येथे, तर मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना १९ जुलैला लॉर्ड्स मैदानावर होणार आहे..वनडे मालिकेचं वेळापत्रक (भारतीय वेळेनुसार)पहिला वनडे: १४ जुलै – दुपारी ३:३० वाजता (एजबॅस्टन, बर्मिंगहाम)दुसरा वनडे: १६ जुलै – संध्याकाळी ५:३० वाजता (सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ)तिसरा वनडे: १९ जुलै – दुपारी ३:३० वाजता (लॉर्ड्स, लंडन).Rohit Sharma: ODI मालिकेआधीच 'हिटमॅन' मोड ऑन! टीम इंडियाच्या रोहितने का गाठलं इंग्लंड? जाणून घ्या कारण.कुठे पाहाल लाईव्ह सामना?भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील वनडे मालिकेचं थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. तसेच मोबाईल आणि लॅपटॉपवर JioHotstar ॲप आणि वेबसाईटवरही सामन्यांचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.टी-20 मालिकेतील पराभवाची कडू आठवण मागे टाकत आता टीम इंडिया वनडे मालिकेत दमदार पुनरागमन करण्याच्या तयारीत आहे. विशेष म्हणजे विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या पुनरागमनामुळे भारतीय फलंदाजीला पुन्हा एकदा अनुभवाची ताकद मिळणार आहे. त्यामुळे इंग्लंडविरुद्धची ही वनडे मालिका अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.