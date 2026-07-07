IND vs ENG, 3rd T20I: पाऊस करणार गेम? भारत-इंग्लंड तिसऱ्या T20I सामन्यासाठी काय सांगतो नॉटिंगहॅमचा हवामान अंदाज?

IND vs ENG, 3rd T20I: भारत आणि इंग्लंड(IND vs ENG) यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना आज (७ जुलै) नॉटिंगहॅमच्या ट्रेंट ब्रिज मैदानावर खेळवला जाणार आहे. मालिकेत इंग्लंडने १-० अशी आघाडी घेतली असल्याने भारतासाठी हा सामना 'करो या मरो' असा ठरणार आहे. अशातच क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात एकच प्रश्न आहे आज पावसामुळे सामन्यात अडथळा येणार का?.पावसाची शक्यता किती?क्रिकेट चाहत्यांसाठी दिलासादायक बातमी म्हणजे नॉटिंगहॅममध्ये आज पावसाची शक्यता अत्यंत कमी आहे. इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या उष्णतेच्या लाटेमुळे संपूर्ण संध्याकाळ उबदार आणि कोरडे हवामान राहण्याचा अंदाज आहे.हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता केवळ ५ ते १० टक्के इतकी आहे. त्यामुळे आज पूर्ण २०-२० षटकांचा सामना होण्याची दाट शक्यता आहे..IND vs ENG, 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशीचा फलंदाजी क्रमांक बदलणार, तर बिश्नोई संघातून आऊट? कशी असू शकते भारताची प्लेइंग-११.भारतासाठी 'करो या मरो'ची लढतमालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने चार विकेट्स राखून विजय मिळवत १-० अशी आघाडी घेतली. त्यामुळे भारताने आजचा सामना गमावल्यास मालिकेत पुनरागमन करणे कठीण होईल.दुसऱ्या सामन्यात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. त्याने १० चेंडूत १४ धावा करत जोफ्रा आर्चरच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला होता. मात्र, भारताच्या अव्वल फळीला मोठी खेळी करता आली नव्हती. त्यामुळे आजच्या सामन्यात वैभवसह भारतीय फलंदाजांकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल..जेकब बेथेलच्या नाबाद ७६ धावांच्या जोरावर इंग्लंडने दुसरा सामना जिंकला होता. त्यामुळे यजमान संघ कोणताही बदल न करता त्याच विजयी संघासह मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. ट्रेंट ब्रिजची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी पोषक मानली जाते. त्यामुळे आज उच्च धावसंख्येचा सामना पाहायला मिळू शकतो..IND vs ENG, 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशीचा फलंदाजी क्रमांक बदलणार, तर बिश्नोई संघातून आऊट? कशी असू शकते भारताची प्लेइंग-११.तिसऱ्या टी२० सामन्यासाठी भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हन -अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.