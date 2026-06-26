IND vs IRE 1st T20I: लिंबू टिंबू समजणाऱ्या आयर्लंडने इंगा दाखवला; भारतीय गोलंदाजांना झोडले... अय्यरच्या टीमसमोर तगडे लक्ष्य ठेवले

Ireland vs India, 1st T20I Marathi Cricket Updates: भारतीय गोलंदाजांनी पॉवर प्लेमध्ये आयर्लंडच्या तीन प्रमुख फलंदाजांना बाद केल्यानंतर त्यांचे पुनरागमन अशक्य दिसत होते. पण, ४ बाद ५१ धावांवरून त्यांनी जबरदस्त पुनरागमन केले. भारतीय क्षेत्ररक्षकांनी ३-४ झेल टाकल्याचा हा फटका म्हणावा लागेल. आयर्लंडच्या कर्णधार लॉर्कन टकरने ( Lorcan Tucker) अर्धशतक झळकावून फलंदाजांना बळ दिले आणि त्यानंतर गॅरेथ डेलनीचे वादळ घोंगावले. प्रसिद्ध कृष्णाच्या एका षटकात त्याने २७ धावा चोपून काढल्या आणि भारतासमोर तगडे लक्ष्य उभे केले. .श्रेयस अय्यरने भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाकडून कर्णधार म्हणून आज पदार्पण झाले आणि तो तिसरा वयस्कर खेळाडू ठरला. नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय सार्थ ठरला... हर्षित राणा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंग यांनी पॉवर प्लेमध्ये आयर्लंडला तीन धक्के दिले. हर्षितने दुसऱ्या षटकात रॉस एडरला ( १२) माघारी पाठवले. त्यानंतर अर्शदीपने तिसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर हॅरी टेक्टरला (०) झेलबाद केले. हर्षितने दुसरी विकेट घेताना टीम टेक्टरला ( १७ ) बाद करून आयर्लंडची अवस्था ३ बाद ३० धावा अशी केली. ( श्रेयस अय्यरने कर्णधार म्हणून पहिल्याच सामन्यात रोहित शर्माचे दोन विक्रम मोडले ) .बर्थ डे बॉय शिवम दुबेने आठव्या षटकात बेन कॅलित्झला ( १२) बाद करून एक विक्रम नावावर केला. वाढदिवसाला ट्वेंटी-२०त विकेट घेणारा तो चौथा भारतीय आहे. यापूर्वी युवराज सिंग, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव यांनी हा पराक्रम केला आहे. अक्षर पटेलच्या गोलंदाजीवर अभिषेक शर्माने गॅरेल डेलनीचा झेल टाकला. लॉर्कन टकर व गॅरेथ डेलनी यांनी ४४ चेंडूंत ६४ धावांची भागीदारी करून आयर्लंडचा डाव सावरला. १५व्या षटकात हर्षितने ही जोडी तोडली आणि टकर ३६ चेंडूंत ५० धावांवर झेलबाद झाला. .हर्षितने त्याच्या चार षटकांत २४ धावा देताना ३ विकेट्स घेतल्या आणि ही त्याची आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तील सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी ठरली. जॉर्ज डॉकरेल आणि डेलनी यांनी शेवटच्या षटकांत जबरदस्त फटकेबाजी केली. प्रसिद्ध कृष्णाच्या चौथ्या षटकात डेनलीने ४,०,४,६,६,६ अशा २७ धावा कुटल्या. १६ चेंडूंत ४९ धावांची ही भागीदारी १८व्या षटकात तुटली. डॉकरेल १९ धावांवर अक्षर पटेलच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. १९ व्या षटकात अर्शदीपने आणखी एक विकेट घेताना डेलनीला ४९ ( ३२ चेंडू) धावांवर बाद केले. आयर्लंडने २० षटकांत ९ बाद १८२ धावा केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.