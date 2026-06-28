Cricket

IND vs IRE 2nd T20I : आयर्लंडने इतिहास रचला! भारतीय संघाला ट्वेंटी-२० मालिकेत नमवले, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाची लाजीरवाणी सुरुवात

Ireland beat India in 2nd T20I to win series 2-0: आयर्लंडने इतिहास रचत भारताविरुद्धची ट्वेंटी-२० मालिका २-० अशी जिंकली आणि दुसऱ्या सामन्यातही रोमहर्षक विजय मिळवला. या पराभवामुळे भारताने २०२३ नंतर प्रथमच ट्वेंटी-२० मालिका गमावली.
Ireland beat India in 2nd T20I to win series 2-0

Ireland beat India in 2nd T20I to win series 2-0

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ireland vs India, 2nd T20I Marathi Cricket Update: आयर्लंडने इतिहास रचला... दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यातही रोमहर्षक विजय मिळवून भारताविरुद्धची मालिकात २-० अशी खिशात घातली. भारताने २०२३ नंतर प्रथमच ट्वेंटी-२० मालिका गमावली. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील पहिल्याच मालिकेत भारताला असा लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. १५५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या भारताचा निम्मा संघ ७५ धावांत तंबूत परतला होता. पण, तिलक वर्मा ( Tilak Varma) आणि शिवम दुबे, ही जोडी मैदानावर उभी राहिली होती. पण, आयर्लंडच्या गोलंदाजांनी चतुराई दाखवली अन् भारताला हार मानण्यास भाग पाडले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Ireland
shreyas iyer
cricket news today