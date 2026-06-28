IND vs IRE 2nd T20I : आयर्लंडने इतिहास रचला! भारतीय संघाला ट्वेंटी-२० मालिकेत नमवले, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाची लाजीरवाणी सुरुवात

Ireland vs India, 2nd T20I Marathi Cricket Update: आयर्लंडने इतिहास रचला... दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यातही रोमहर्षक विजय मिळवून भारताविरुद्धची मालिकात २-० अशी खिशात घातली. भारताने २०२३ नंतर प्रथमच ट्वेंटी-२० मालिका गमावली. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील पहिल्याच मालिकेत भारताला असा लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. १५५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या भारताचा निम्मा संघ ७५ धावांत तंबूत परतला होता. पण, तिलक वर्मा ( Tilak Varma) आणि शिवम दुबे, ही जोडी मैदानावर उभी राहिली होती. पण, आयर्लंडच्या गोलंदाजांनी चतुराई दाखवली अन् भारताला हार मानण्यास भाग पाडले. .प्रिंस यादवने पदार्पणाच्या सामन्यात ३ विकेट्स घेताना आयर्लंडला ८ बाद १५४ धावांवर रोखले. हॅरी टेक्टरने ४७ चेंडूंत ५३ धावांची खेळी करताना बेन कॅलित्झसह ( ३७) चौथ्या विकेटसाठी ६५ धावा जोडल्या. ही भारताविरुद्ध आयर्लंडकडून झालेली दुसरी सर्वोत्तम बागीदारी ठरली. शिवम दुबे व अर्शदीप सिंग यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. पण, लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला पहिल्या चार चेंडूंत दोन धक्के बसले. संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा, हे दोन्ही सलामीवीर भोपळ्यावर माघारी परतले. इशान किशन व श्रेयस अय्यरकडून असलेल्या अपेक्षा फोल ठरल्या..कर्णधार अय्यर १० धावांवर जय मुंद्राच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. जयची ही तिसरी विकेट ठरली. त्यानंतर इशान १२ धावांवर रन आऊट झाल्याने भारताची अवस्था ४ बाद ३५ अशी दयनीय झाली. यापूर्वी जुलै २०२४ मध्ये पल्लेकेले येथे श्रीलंकेविरुद्ध घडले असे होते आणि तेव्हा पॉवरप्लेमध्ये धावसंख्या ४ बाद ३० अशी होती. तिलक वर्मा व अक्षर पटेल यांनी डावाला आकार देण्याचा प्रयत्न केला आणि भारताच्या मदतीला पाऊस धावला. .भारताने ट्वेटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्याच्या पहिल्या आठ षटकांत एकही षटकार मारला नाही. ८ षटकांत ४ बाद ५४ धावा असताना पावसाने हजेरी लावली आणि सामना थांबवण्यात आला. पण, DLS नुसार भारतीय संघ १५ धावांनी पिछाडीवर असल्याचे दिसताच भारतीय पाऊस थांबण्याचा धावा करू लागले. १०व्या षटकात तिलकचा रिटर्न झेल गोलंदाज मॅकार्थीने टाकला. पण, १२ व्या षटकात ही जोडी तोडण्यात हॉलार्डला यश आले. अक्षर १४ धावांवर झेलबाद झाला आणि तिलकसह त्याची ३९ धावांची भागीदारी तुटली..IND vs IRE 2nd T20I : संजू ०, अभिषेक ०... भारतीय संघ संकटात; गोंधळामुळे इशान किशन रन आऊट... JAI MOONDRA पुन्हा चमकला.तिलक व शिवम दुबे यांनी भारताच्या विजयाच्या आशा कायम राखल्या. त्यांनी ३० चेंडूंत ५१ धावा, असा सामना जवळ आणला. पण, १७व्या षटकात शिवम ( २०) माघारी परतला अन् पुन्हा सामन्यात चुरस निर्माण झाली. १८ चेंडूंत ४४ धावांची गरज असताना तिलकने षटकार खेचला अन् ४९ चेंडूंत त्याचे अर्धशतक पू्र्ण केले. पण, पुढच्याच चेंडूंवर तिलकचा झेल उडाला अन् सामना भारताच्या हातून निसटला. हर्षित राणाने ( १० चेंडूंत २१ धावा) शेवटच्या चेंडूपर्यंत मॅच आणली होती, परंतु २ चेंडूंत ८ धावा हव्या असताना हर्षित झेलबाद झाला आणि भारताने सामना गमावला. भारताला १ धावाने सामना गमवावा लागला आणि आयर्लंडने मालिका २-० अशी जिंकली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.