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IND vs IRE 2nd T20I : शिवम दुबेच्या दोन चेंडूंनी सामना फिरवला, प्रिंस यादवने पदार्पणाचा सामना गाजवला; आयर्लंडला स्वस्तात रोखले

Ireland vs India, 2nd T20I Marathi Cricket Update: भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात आयर्लंडने मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने दमदार वाटचाल केली होती. हॅरी टेक्टर आणि बेन कॅलित्झ यांनी संयमी आणि आक्रमक फलंदाजी करत भारतीय गोलंदाजांवर दबाव निर्माण केला. मात्र, सामन्याचा टर्निंग पॉइंट ठरला तो शिवम दुबेचा भन्नाट स्पेल.
Shivam Dube takes two wickets in two balls vs Ireland

Shivam Dube takes two wickets in two balls vs Ireland

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ireland vs India, 2nd T20I Marathi Cricket Update: पहिल्या सामन्यातील विजयामुळे आत्मविश्वास उंचावलेल्या आयर्लंड संघाने दुसऱ्या सामन्यात भारतासमोर समाधानकारक लक्ष्य उभे केले. आयर्लंडला यापेक्षा जास्त धावा करता आल्या असत्या, परंतु शिवम दुबेने सलग दोन विकेट्स घेऊन यजमानांची धावगती संथ केली. हॅरी टेक्टर व बेन कॅलित्झ यांनी आयर्लंडच्या धावसंख्येत मोठा वाटा उचलला. अर्शदीपनेही दोन विकेट्स घेतल्या.

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