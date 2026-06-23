IND vs IRE: माशी शिंकली, आयर्लंड मालिका सुरू होण्यापूर्वी भारताच्या स्टार खेळाडूने माघार घेतली; इंग्लंडविरुद्धही खेळण्याची शक्यता कमी...

India suffer major setback before Ireland tour: भारत-आयर्लंड मालिका सुरू होण्यापूर्वीच टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ दोन ट्वेंटी-२० सामने खेळण्यासाठी आयर्लंडला रवाना झाला, परंतु संघात निवड झालेल्या अष्टपैलू खेळाडूने अचानक माघार घेतली. नुकत्याच पार पडलेल्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वन डे मालिकेतही दुसऱ्या सामन्याला त्याला मुकावे लागले होते. तो आयर्लंड मालिकेपूर्वी तंदुरुस्त होईल अशी शक्यता वर्तवली गेली होती, परंतु तसे झालेले नाही. त्याला अखेर माघार घ्यावी लागली. .अष्टपैलू हार्दिक पांड्याच्या अुपस्थितीत टीम इंडियाला नितीश कुमार रेड्डीवर भरवसा होता, परंतु त्याची उणीव भासणार आहे. रेड्डी आयर्लंड मालिकेतून बाहेर झाला असून, इंग्लंड मालिकेसाठीही त्याचे खेळणे अनिश्चित आहे. MRI कॅनमध्ये त्याच्या डाव्या क्वाड्रिसेप्समध्ये सूज आणि तंतुविच्छेदन झाल्याचे दिसून आले आहे. या युवा अष्टपैलू खेळाडूला पुढील तपासणीसाठी बंगळूर येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) मध्ये हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.त्याला बरे होण्यासाठी तीन ते चार आठवडे लागू शकतात..इंग्लंडविरुद्धची पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिकेलाही तो मुकण्याची शक्यता आहे. जर तो इंग्लंडविरुद्धची मालिका खेळू शकला नाही, तर त्याला २३ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेत संधी मिळू शकते. BCCIकडून योग्य वेळी बदली खेळाडूची अधिकृत घोषणा अपेक्षित आहे. आयर्लंडविरुद्धची ट्वेंटी-२० मालिका २६ जून रोजी बेलफास्टमध्ये सुरू होईल. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका १ जुलै ते ११ जुलै दरम्यान खेळवली जाईल..India’s updated squad for Ireland: श्रेयस अय्यर ( कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्थी, रवी बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णाभारताचा आयर्लंड दौरा (टी२० मालिका)२६ जून - पहिला टी२० सामना, बेलफास्ट (संध्या. ७.३० वा)२८ जून - दुसरा टी२० सामना, बेलफास्ट (संध्या. ७.३० वा).Argentina vs Austria : ५६ वर्षानंतर चमत्कार झाला... लिओनेल मेस्सीचा World Cup मध्ये दरारा, ९६ वर्षांच्या स्पर्धा इतिहासात तिघांनाच हा पराक्रम जमलाय... .आयर्लंड संघ - लॉर्कन टकर (कर्णधार), रॉस अडायर, बेन कॅलिट्झ, गॅरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मॅथ्यू हम्फ्रीज, गॅविन होए, मॅथ्यू हॉलार्ड, लियाम मॅकार्थी, जय मूंड्रा, हॅरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रुबेन विल्सन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.