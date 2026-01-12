IND vs NZ 1st ODI : विराट कोहली प्रेक्षकांवर भडकला! Rohit Sharma बाद झाल्यावर जे घडलं, ते अपेक्षित नाही; त्याला कसला राग आला?

IND vs NZ 1st ODI crowd controversy Vadodara : भारतीय संघाने पहिल्या वन डे सामन्यात न्यूझीलंडवर ४ विकेट्स व ६ चेंडू राखून विजय मिळवला. वडोदरा येथे खेळवली गेलेली ही पुरुषांची पहिली आंतरराष्ट्रीय मॅच होती आणि त्यामुळे प्रेक्षकही प्रचंड उत्साही दिसले. पण, त्यांच्या एका कृतीने विराट कोहलीचे ( Virat Kohli) डोकं फिरवलं. ९३ धावांची खेळी करणाऱ्या विराटला मॅन ऑफ दी मॅच पुरस्काराने गौरविण्यात आले आणि तेव्हा त्याने प्रेक्षकांची चांगलीच कानउघडणी केली. त्याने जे काही घडलं, ते योग्य नसल्याचे स्पष्ट मत मांडले..IND vs NZ 1st ODI न्यूझीलंडने ८ बाद ३०० धावा केल्या. डॅरिल मेचिलने ७१ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह ८४ धावांची खेळी केली. डेव्हॉन कॉनवे ( ५६) व हेन्री निकोल्स ( ६२) यांनी न्यूझीलंडला चांगली सुरुवात करून दिली होती. हर्षित राणाने चतुराईने ११७ धावांची ही भागीदारी तोडली आणि त्यानंतर किवींचा डाव गडगडला. मिचेल खेळला नसता तर त्यांना ३०० पर्यंतही पोहोचता आले नसते. क्रिस्टीन क्लार्कने नाबाद २४ धावांचे योगदान दिले. मोहम्मद सिराज, हर्षित, प्रसिद्ध कृष्णा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..IND vs NZ: Virat Kohli त्याचे सामनावीर ट्रॉफी कुठे ठेवतो? न्यूझीलंडविरुद्ध पुरस्कार जिंकल्यानंतर सांगून टाकलं.लक्ष्याचा पाठलाग करताना रोहित शर्माने आक्रमक सुरुवात केली आणि ३ चौकार व २ षटकारांनी २६ धावांची खेळी केली. कर्णधार शुभमन गिल व विराट यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ११६ धावांची भागीदारी केली. वन डे संघात पुनरागमन करणाऱ्या गिलने ७१ चेंडूंत ५६ धावा केल्या. उप कर्णधार श्रेयस अय्यरनेही विराटला चागंली साथ दिली. विराट ९१ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारांसह ९३ धावांची खेळी करून माघारी परतला. त्याचे शतक थोडक्यात हुकले असले तरी त्याने काही विक्रम नावावर केले..श्रेयसनेही ४७ चेंडूंत ४९ धावांची खेळी केली. लोकेश राहुल ( नाबाद २९) व हर्षित ( २९) यांनी भारताला ४९ षटकांत ६ बाद ३०६ धावा करून विजय मिळवून दिला. किवींच्या कायले जेमिन्सनने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या..IND vs NZ, 1st ODI: विराट कोहलीचं शतक हुकलं, पण भारतानं मैदान जिंकलं! रोमांचक सामन्यात न्यूझीलंडचा पराभव.विराट का भडकला?वडोदऱ्याच्या प्रेक्षकांच्या एका वर्तनावर विराटने नाराजी व्यक्त केली. रोहित ९व्या षटकात बाद झाला आणि विराट मैदानावर येणार म्हणून प्रेक्षकांनी रोहितच्या विकेटचा जल्लोष केला. विराटला हीच गोष्ट नाही आवडली. चेन्नई सुपर किंग्सचे चाहतेही MS Dhoni फलंदाजीला येईल म्हणून आपल्याच संघातील फलंदाजांच्या विकेट्सवर आनंद साजरा करताना दिसले आहेत.विराट म्हणाला, मला हे अजिबात आवडलेलं नाही. MS Dhoni साठीही असेच घडताना मी पाहिले आहे. संघातील फलंदाज माघारी जात असताना चांगलं वाटत नाही. प्रेक्षकांचा उत्साह मी समजू शकतो, परंतु मला काय करायचे आहे, यावर मी लक्ष केंद्रीत करतो. एवढं प्रेम मिळालं, हे माझे भाग्य समजतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.