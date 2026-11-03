IND vs NZ 1st ODI: "सब मुझे फसा रहे है!"; रोहित शर्मासोबत फसवणुक, विराट कोहली कटात सहभागी! नेमकं काय घडलं?

Rohit Sharma funny reaction to Virat Kohli's prank: रोहित शर्माला न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी फसवणुक झाल्यासारखे वाटले. विराट कोहली या कटात सहभागी असल्याचे समजल्यावर हिटमॅनने दिलेली प्रतिक्रिया चर्चेचा विषय ठरली आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या घरच्या मैदानावरील वन डे मालिकेनंतर विराट व रोहित, हे दोघंही सीनियर न्यूझीलंड दौऱ्यावर आता निळ्या जर्सीत दिसणार आहे. पाच सामन्यांच्या वन डे मालिकेला बुधवारपासून सुरुवात होत आहे आणि सराव सत्रात मजेशीर प्रसंग घडलेला पाहायला मिळाला..भारताच्या नेट्समध्ये गोलंदाजी करणाऱ्या न्यूझीलंडच्या नेट बॉलर्सनी रोहितकडे बॅट मागितली आणि त्यावरून मजेशीर किस्सा घडला. टाई्म्स नाऊच्या प्रतिनिधिने सोशल मीडियावर हा किस्सा सांगितला. किवी गोलंदाजांनी रोहितकडे त्याची बॅट भेट म्हणून मागितली, त्यावर सलामीवीराने नकार दिला. त्यानंतर हे खेळाडू विराट कोहलीकडे गेले आणि विराटने त्यांना पुन्हा रोहितकडेच पाठवले. विराट म्हणाला, ज्याच्याकडे एकापेक्षा जास्त बॅट आहेत, त्यातील एक या नेट बॉलरला द्यावी... विराटच्या या विधानावर रोहित हसला आणि म्हणाला, सर्व मिळून मला फसवत आहात...सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st ODI: ऋतुराज गायकवाड OUT! शुभमन गिलने Playing XIचे दिले संकेत; अक्षर पटेल- लोकेश राहुल यांच्याबाबत होणार टॉस, नेमकी असा असेल संघ?.भारताच्या माजी कर्णधारांमध्ये एक हलकाफुलका संवाद सुरू झाला, ज्याची सुरुवात क्रिकेट बॅटच्या मागणीने झाली. रोहितने सुरुवातीला आपली एक बॅट देण्यास नकार दिला, पण कोहलीने 'हिटमॅन'कडे इतर अनेक बॅट्स असल्याचे सुचवून चतुराईने लक्ष आपल्या रोहितकडे वळवले. आपली कोंडी होत असल्याचे रोहितच्या लक्षात आले, जेव्हा विराटने या मागणीचे पैजेत रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव दिला, ज्यामुळे परिस्थिती आणखीच मजेशीर झाली..भारत-न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला वन डे सामना बुधवार, ४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. हा सामना ऑकलंडमधील ईडन पार्क येथे भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ७:३० वाजता सुरू होईल. शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, रोहित शर्मा, केएल राहुल आणि विराट कोहली यांसारख्या खेळाडूंचा समावेश असलेल्या या संघाकडून अव्वल दर्जाची कामगिरी अपेक्षित असेल..अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डी हा देखील ब्लॅक कॅप्सविरुद्धच्या सलामीच्या सामन्यात खेळण्यासाठी उपलब्ध आहे. दरम्यान, यजमान संघाचे नेतृत्व मिचेल सँटनर करेल, परंतु दुखापतींमुळे पहिल्या सामन्यात डेव्हॉन कॉनवेला खेळता येणार नाही. तेच मार्क चॅपमन आणि रचिन रवींद्र यांनी मालिकेतून माघार घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.