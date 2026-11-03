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IND vs NZ 1st ODI: "सब मुझे फसा रहे है!"; रोहित शर्मासोबत फसवणुक, विराट कोहली कटात सहभागी! नेमकं काय घडलं?

Rohit Sharma Sab Mujhe Phasa Rahe Hain viral : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यातील एक मजेशीर प्रसंग चर्चेत आला आहे.
Virat Kohli bat gifting moment with Rohit Sharma

IND vs NZ 1st ODI: 'Sab Mujhe Phasa Rahe Hain!' Rohit Sharma's Hilarious Reaction to Virat Kohli's Bat-Gifting Act

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rohit Sharma funny reaction to Virat Kohli's prank: रोहित शर्माला न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी फसवणुक झाल्यासारखे वाटले. विराट कोहली या कटात सहभागी असल्याचे समजल्यावर हिटमॅनने दिलेली प्रतिक्रिया चर्चेचा विषय ठरली आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या घरच्या मैदानावरील वन डे मालिकेनंतर विराट व रोहित, हे दोघंही सीनियर न्यूझीलंड दौऱ्यावर आता निळ्या जर्सीत दिसणार आहे. पाच सामन्यांच्या वन डे मालिकेला बुधवारपासून सुरुवात होत आहे आणि सराव सत्रात मजेशीर प्रसंग घडलेला पाहायला मिळाला.

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