Cricket

वर्ल्ड कपपूर्वीची 'कसोटी'! टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी? पहिला ट्वेंटी-२० सामना आज

IND vs NZ 1st T20 : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी२० मालिकेला आजपासून सुरूवात होणार आहे. या मालिकेकडे वर्ल्डकप आधीची पूर्वतयारी म्हणून पाहिलं जात आहे. विदर्भ क्रिकेट संघटनेच्या जामठा स्टेडियमवर हा सामना होत आहे.
India New Zealand First T20 Match Preview

India New Zealand First T20 Match Preview

Esakal

नरेंद्र चोरे -सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर, ता. २० : भारतात पुढील महिन्यात सुरू होत असलेल्या - आयसीसी विश्वकरंडक टी-२० क्रिकेट स्पर्धेचा रंगमंच जवळ-जवळ तयार असून, या रंगमंचावर जबरदस्त प्रदर्शन करण्यासाठी सर्वच संघ उत्सुक असून, त्यादृष्टीने प्रत्येक संघ रंगीत तालीमही करीत आहे. विद्यमान विश्वविजेता व यजमान या नात्याने भारतीय संघही जबरदस्त कामगिरीसाठी सज्ज झाला असून, ते आपली रंगीत तालीम न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्याने करीत आहे. विदर्भ क्रिकेट संघटनेच्या जामठा स्टेडियमवर होत असलेली ही लढत पाच सामन्यांच्या मालिकेतील पहिली लढत होय.

Loading content, please wait...
India
Cricket
new zealand
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.