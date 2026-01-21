वर्ल्ड कपपूर्वीची 'कसोटी'! टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी? पहिला ट्वेंटी-२० सामना आज

नागपूर, ता. २० : भारतात पुढील महिन्यात सुरू होत असलेल्या - आयसीसी विश्वकरंडक टी-२० क्रिकेट स्पर्धेचा रंगमंच जवळ-जवळ तयार असून, या रंगमंचावर जबरदस्त प्रदर्शन करण्यासाठी सर्वच संघ उत्सुक असून, त्यादृष्टीने प्रत्येक संघ रंगीत तालीमही करीत आहे. विद्यमान विश्वविजेता व यजमान या नात्याने भारतीय संघही जबरदस्त कामगिरीसाठी सज्ज झाला असून, ते आपली रंगीत तालीम न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्याने करीत आहे. विदर्भ क्रिकेट संघटनेच्या जामठा स्टेडियमवर होत असलेली ही लढत पाच सामन्यांच्या मालिकेतील पहिली लढत होय. .संघाची संभाव्य रचना, फलंदाजीचा क्रम आणि एकूणच विश्वकरंडकाची तयारी या पाच सामन्यांमधून भारतीय संघ तपासून पाहील, अशी अपेक्षा आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत न्यूझीलंडकडून भारतीय संघाला १-२ ने हार पत्करावी लागली होती. त्यामुळे टी-२० मालिकेच्या निकालाचा परिणाम विश्वकरंडकाच्या तयारीवर होऊ शकतो, याची जाणीव सूर्यकुमार यादवला आहे. त्यामुळे ही मालिका चुरशीने खेळली जाणार, यात शंका नाही. टी-२० सामन्यांमध्ये भारत नेहमीच प्रतिस्पर्धी संघांवर वरचढ राहिला आहे. भूतकाळातील आकडेवारीवरून ते सिद्ध होते. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने २०२२ पासून आतापर्यंत घरच्या मैदानावर सलग नऊ द्वीपक्षीय टी-२० मालिका जिंकल्या आहेत. त्यामुळे साहजिकच ही विजयी मालिका यावेळीदेखील कायम ठेवण्याचा भारताचा प्रयत्न राहणार आहे..U19 World Cup: ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूने वैभव सूर्यवंशीचा रेकॉर्ड मोडला! १२ चौकार अन् ५ षटकारांसह झळकावलं विश्वविक्रमी शतक.भारत व श्रीलंका सहयजमान असलेल्या आयसीसी विश्वकरंडक टी-२० क्रिकेट स्पर्धेला येत्या ७फेब्रुवारीपासून आरंभ होत आहे. या स्पर्धेची रंगीत तालीम म्हणूनही भारत-न्यूझीलंड टी-२० मालिकेकडे पाहिले जात आहे. कारण टी-२० मालिकेनंतर लगेच टीम इंडियाचे 'मिशन वर्ल्डकप' सुरू होत आहे. भारत गतविजेत्यासोबतच यजमानही असल्यामुळे जगभरातील क्रिकेटप्रेमींचे सर्व लक्ष टीम इंडियाच्या कामगिरीकडे राहणार आहे. त्यामुळे विश्वकरंडकात उतरण्यापूर्वी सूर्या व प्रशिक्षक गौतम गंभीर हे शेवटचे प्रयोग करून चाचपणीचा व सर्व बाजू मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. विशेषतः संघ रचनेला अंतिम रूप देण्यावर प्रामुख्याने भर राहणार आहे. त्यामुळे साहजिकच या मालिकेदरम्यान संघाची बलस्थाने व कच्चे दुवेही कळून चुकणार आहेत. अनुभवी श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमरा व अक्षर पटेल वगळता कर्णधार सूर्यासह संघातील अन्य खेळाडू प्रथमच नागपुरात टी-२० सामना खेळताना दिसणार आहेत..अंतिम ११ म्हणजे तारेवरची कसरतअंतिम ११ खेळाडूंची निवड करताना भारतीय संघ व्यवस्थापनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. कारण फारशा धावा होत नसल्या तरी कर्णधार सूर्यकुमार यादवचे स्थान निश्चित आहे. याशिवाय उपकर्णधार अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमरा यांचे स्थान पक्के आहे. सलामीसाठी संजू सॅमसनला संधी मिळाल्यास व ईशान किशनला खेळवले, तर त्यास पाचव्या किंवा सहाव्या क्रमांकावर यावे लागेल..दवाचा होणार परिणाम ?सध्या नागपुरात अजूनही रात्री गारठा कायम आहे. त्यामुळे सायंकाळी मैदानावर दव पडण्याची दाट शक्यता आहे. अशा स्थितीत दुसऱ्या डावात गोलंदाजी करणे अवघड जाऊ शकते. परिणामतः नाणेफेक जिंकल्यानंतर फलंदाजी करायची की गोलंदाजी असा प्रश्न पडू शकतो..परतफेड करण्याची संधीजामठा स्टेडियमचा आतापर्यंतचा इतिहास बघितल्यास टीम इंडियाच प्रतिस्पर्धी संघांवर भारी पडली आहे. भारताने पाच पैकी तीन टी-२० सामने जिंकले आहेत. मात्र, उभय संघापुरता विचार केल्यास, न्यूझीलंड किंचित भारी दिसून येते. मार्च २०१६ मध्ये झालेल्या एकमेव टी-२० लढतीत न्यूझीलंडने भारताला ४७ धावांनी सहज पराभूत केले होते. त्या पराभवाची परतफेड करण्याची संधी या वेळी 'सूर्या अँड कंपनी'ला मिळणार आहे..अंतिम ११ खेळाडू यातून निवडणारभारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), रवी विष्णोई, जसप्रीत बुमरा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती. न्यूझीलंड मिचेल सँटनर (कर्णधार), डेव्हॉन कॉन्वे, मार्क चॅपमन, जेकब डफी, डॅरिल मिचेल, जेम्स निशम, ग्लेन फिलिप्स, राचिन रवींद्र, बेव्हन जेकब्स, टीम रॉबिन्सन, मायकेल ब्रेसवेल, झंक फॉल्केस, मॅट हेन्री, काइल जेमिसन, ईश सोढी.स्थळ : विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन, जामठा, वेळ: सायं. ७ वा. थेट प्रक्षेपण : स्टार स्पोर्ट्स व जिओ हॉटस्टारवर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.