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IND vs NZ 1st T20I: क्रिकेटपटू फुटबॉलचा सराव का करतात? अर्शदीप सिंगने घेतलेली विकेट पाहून मिळेल उत्तर... Video Viral

Arshdeep Singh football skills video in IND vs NZ 1st T20I: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात अर्शदीप सिंगने आपल्या चतुराईने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ग्लेन फिलिप्सला यॉर्कर टाकल्यानंतर चेंडू यष्ट्यांजवळच अडकला. त्यानंतर अर्शदीपने क्षणाचाही विलंब न करता चेंडूकडे धाव घेतली आणि फुटबॉल खेळाडूप्रमाणे किक मारली.
India vs New Zealand 1st T20I

How Arshdeep Singh ran out Bevon Jacobs

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs New Zealand 1st T20I Marathi Live News: न्यूझीलंड संघाने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारतासमोर सर्वोच्च धावसंख्या उभी केली. न्यूझीलंडने ४ बाद २२५ धावांचा डोंगर उभा केला आणि या किवींच्या ट्वेंटी-२०तील सर्वोत्तम धावसंख्या ठरल्या. भारतीय गोलंदाजाना काही खास कामगिरी करता आली नसली तरी अर्शदीप सिंगच्या ( Arshdeep Singh) फुटबॉल स्किलने सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याचे कौशल्य पाहून क्रिकेटपटू सामन्यापूर्वी फुटबॉलचा सराव का करतात, याचे उत्तर मिळेल.

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