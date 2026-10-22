IND vs NZ 1st T20I: क्रिकेटपटू फुटबॉलचा सराव का करतात? अर्शदीप सिंगने घेतलेली विकेट पाहून मिळेल उत्तर... Video Viral

India vs New Zealand 1st T20I Marathi Live News: न्यूझीलंड संघाने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारतासमोर सर्वोच्च धावसंख्या उभी केली. न्यूझीलंडने ४ बाद २२५ धावांचा डोंगर उभा केला आणि या किवींच्या ट्वेंटी-२०तील सर्वोत्तम धावसंख्या ठरल्या. भारतीय गोलंदाजाना काही खास कामगिरी करता आली नसली तरी अर्शदीप सिंगच्या ( Arshdeep Singh) फुटबॉल स्किलने सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याचे कौशल्य पाहून क्रिकेटपटू सामन्यापूर्वी फुटबॉलचा सराव का करतात, याचे उत्तर मिळेल..न्यूझीलंडने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील त्यांची संयुक्त सर्वोत्तम धावसंख्या आज उभारली. ग्लेन फिलिप्सने ४० चेंडूंत ८ चौकार व ३ षटकारांसह ८२ धावांची नाबाद खेळी करताना संघाला ४ बाद २२५ धावांपर्यंत पोहोचवले. २०२६ मध्ये न्यूझीलंडने भारताविरुद्धच तिरुअनंतपूरम येते २२५ धावा उभ्या केल्या होत्या. फिलिप्सला चौथ्या विकेटसाठी बेव्हन जेकब्सची ( १६ चेंडूंत ३१ धावा) चांगली साथ मिळाली आणि दोघांनी ३२ चेंडूंत ७३ धावा जोडल्या. त्याआधी फिल अॅलन ( ४५), डॅरिल मिचेल ( २८) व टीम सेइफर्ट ( २४) यांनी चांगली सुरुवात केली होती..IND vs NZ 1st T20I : भुवनेश्वर कुमार पुढच्या सामन्याला मुकणार? १६व्या षटकात नेमके काय घडले? Video Viral; बघा पुनरागमन कसे राहिले.चार वर्षांनी संघात परतेलल्या भुवनेश्वर कुमारने चार षटकांत ४९ धावा दिल्या. भारताकडून अर्शदीप सिंग ( १-४५), मयांक यादव ( १-४०) व अक्षर पटेल ( १-५१) यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. पण, अर्शदीपने केलेल्या रन आऊटची चर्चा रंगली आहे. १८व्या षटकात अर्शदीपने यॉर्कर टाकला अन् फिलिप्सच्या बॅटीला लागून तो जागच्या जागी थांबला. तोपर्यंत नॉन स्ट्रायकर एंडवरून बेव्हन जेकब्स धाव घेण्यासाठी पळाला. अर्शदीपने चपळता दाखवली आणि चेंडूला लाथ मारून त्या यष्टींच्या दिशेने दिशा दिली. त्यामुळे जेकब्सला रन आऊट होऊन माघारी जावे लागले.. .दरम्यान, लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताच्या सलामीवीरांनी आक्रमण केले. संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा यांनी पहिल्या पाच षटकांत संघाला ८० धावांच्या पुढे पोहोचवले... ल्युकी फर्ग्युसनने दिशाहीन गोलंदाजी करताना एका षटकात २२ धावा दिल्या... हे वृत्त लिहिले तेव्हा संजू १९ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ३९ व अभिषेक ९ चेंडूंत २ चौकार व ३ षटकारांसह २७ धावांवर खेळत होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.