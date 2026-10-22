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IND vs NZ 1st T20I: भुवनेश्वर कुमारच्या 'कमबॅक'ची चर्चा... पण न्यूझीलंड फलंदाजांचा दबदबा, भारतासमोर सर्वोच्च धावसंख्या...

India vs New Zealand 1st T20I Marathi Cricket News: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात यजमान संघाच्या फलंदाजांनी घरच्या मैदानाचा फायदा घेत भारतीय गोलंदाजांसमोर तगडे आव्हान उभे केले.
India vs New Zealand T20I

India vs New Zealand T20I

esakal

Swadesh Ghanekar
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India vs New Zealand 1st T20I Marathi Live News: न्यूझीलंडने घरच्या मैदानाचा चांगला फायदा उचलला... फिन अॅलन व टीम सेइफर्ट यांनी चांगली सुरुवात करून दिल्यानंतर मधल्या षटकांत मयांक यादव व अक्षर पटेल यानी धक्के दिले. पण, हार्ड हिटर किवी फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. चार वर्षानंतर टीम इंडियात परतलेला भुवनेश्वर कुमार ( Bhuvneshwar Kumar) जरा महागडा ठरला, परंतु त्याने एक कठीण झेल टिपून वाहवाह मिळवली. न्यूझीलंडने पहिल्या ट्वेंटी-२०त भारतासमोर आव्हानात्मक धावसंख्या उभी केली.

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