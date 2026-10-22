IND vs NZ 1st T20I: भुवनेश्वर कुमारच्या 'कमबॅक'ची चर्चा... पण न्यूझीलंड फलंदाजांचा दबदबा, भारतासमोर सर्वोच्च धावसंख्या...

India vs New Zealand 1st T20I Marathi Live News: न्यूझीलंडने घरच्या मैदानाचा चांगला फायदा उचलला... फिन अॅलन व टीम सेइफर्ट यांनी चांगली सुरुवात करून दिल्यानंतर मधल्या षटकांत मयांक यादव व अक्षर पटेल यानी धक्के दिले. पण, हार्ड हिटर किवी फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. चार वर्षानंतर टीम इंडियात परतलेला भुवनेश्वर कुमार ( Bhuvneshwar Kumar) जरा महागडा ठरला, परंतु त्याने एक कठीण झेल टिपून वाहवाह मिळवली. न्यूझीलंडने पहिल्या ट्वेंटी-२०त भारतासमोर आव्हानात्मक धावसंख्या उभी केली. .न्यूझीलंड दौऱ्यावरील मागील दोन ट्वेंटी-२० मालिका जिंकणारा भारतीय संघ हॅटट्रिकसाठी मैदानावर उतरला आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. शिवम दुबे आणि प्रिन्स यादव यांच्याजागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नितीश कुमार रेड्डी व मयांक यादव परतले आहेत. चार वर्षांनी पहिला सामना खेळणाऱ्या भुवनेश्वर कुमारच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वैभव सूर्यवंशीला आणखी एक सामना बाकावर बसून पाहावा लागणार आहे..head-to-head recordभारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये दोन्ही संघांची हेड टू हेड कामगिरी तोडीसतोड आहे. भारताने १९-११ सह जय पराजयाच्या आकडेवारीत आघाडी घेतली आहे. न्यूझीलंडमध्ये भारताकडे ७-४ अशी आघाडी आहे आणि २०२३ नंतर हे सातही विजय आलेले आहेत. .२०२२ नंतर भारतासाठी पहिलाच सामना खेळणाऱ्या भुवनेश्वर कुमारने दुसऱ्या चेंडूवर इनस्विंग डिलिव्हरी टाकून टीम सेइफर्टला आश्चर्यचकीत केले. चौथ्या चेंडूवर अक्षर पटेलच्या डायरेक्ट हिटने किवींच्या पोटात गोळा आणला होता, परंतु सेइफर्टने योग्य वेळी डाईव्ह मारल्याने रन आऊट होता होता वाचला. अर्शदीप सिंग त्याचा १००वा आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामना खेळतोय. पहिली दोन षटकं सावध खेळून काढल्यानंतर सेइफर्टने तिसऱ्या षटकात भुवीला ४,६ खेचले. त्यानंतर फिल अॅलन याने चौथ्या षटकात अर्शदीपला सलग तीन चौकार मारले, त्या षटकात १७ धावा आल्या..पॉवर प्लेच्या शेवटच्या षटकात मयांक यादवने भारताला पहिले यश मिळवून दिले आणि सेइफर्ट २४ धावांवर झेलबाद झाला. पण, फिन अॅलनने डोकेदुखी वाढवली होती, ती रोखण्यासाठी अक्षर पटेलला आणले गेले. फिन २४ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ४५ धावांवर झेलबाद झाला. त्यामुळे न्यूझीलंडची धावगती किंचीत मंदावली. डॅरिल मिचेलचा ( १६) सोपा झेल अभिषेक शर्माने टाकला. नशीबाने दोन षटकानंतर अर्शदीपच्या गोलंदाजीवर मिचेल ( २८) झेलबाद झाला. .ग्लेन फिलिप्सच्या फटकेबाजीने किवींनी १५ षटकांत १५८ धावा उभ्या केल्या आणि त्यानंतर शेवटच्या पाच षटकांत तुफान फटकेबाजी पाहायला मिळाली. त्याला बेव्हन जेकब्सने चांगली साथ दिली. फिलिप्सने २७ चेंडूंत त्याची १३ वी फिफ्टी पूर्ण केली आणि जेबकबसह चौथ्याविकेटसाठी ३२ चेंडूंत ७३ धावांची भागीदारी केली. अर्शदीपने त्याच्याच गोलंदाजीवर चपळाई दाखवताना चोरटी धाव घेणाऱ्या जेकब्सला ( ३१ धावा, १६ चेंडू) रन आऊट केले. अर्शदीपने पायाने चेंडूला किक मारून जेकब्सला बाद केले. फिलिप्स शेवटपर्यंत उभा राहिला आणि त्याने ४० चेंडूंत ८ चौकार व ३ षटकारांसह नाबाद ८२ धावा केल्या. घरच्या मैदानावर भारताविरुद्ध न्यूझीलंडची सर्वोत्तम धावसंख्या २१९ ही आहे, तर भारतात २२५... त्यामुळे यापैकी पहिला विक्रम आज मोडला गेला, तर दुसऱ्या विक्रमाशी बरोबरी केली. न्यूझीलंडने ४ बाद २२५ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.