IND vs NZ 1st T20I: भारताने टॉस जिंकला, चक्रावणारा निर्णय घेतला! भुवनेश्वर कुमारचे चार वर्षांनी पुनरागमन, Playing XI मध्ये दोन बदल

India vs New Zealand 1st T20I Marathi Live News: भारतीय ट्वेंटी-२० संघ सातत्याने क्रिकेट खेळतोय आणि गेल्या महिन्याभरात श्रेयस अय्यरच्या संघाने जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले. त्यानंतर वेस्ट इंडिजविरुद्धची घरच्या मैदानावरील पाच सामन्यांची मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवली आणि आता न्यूझीलंड दौऱ्यावर पाच सामने खेळण्यासाठी संघ आला आहे. भारतीय खेळाडूंना बदलणाऱ्या हवामानाशी स्वतःला जुळवून घेताना घाम गाळावा लागतोय आणि त्यांना पुरेसा वेळही मिळत नाही. पण, या गोष्टी मागे ठेवून भारतीय संघ किवींविरुद्ध मालिका जिंकण्यासाठी सज्ज झाला आहे..वर्ल्ड कप २०२६ नंतर भारतीय संघ आतापर्यंत २१ ट्वेंटी-२० सामने खेळला आहे आणि दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या संघाच्या तुलनेत ही आकडेवारी १० ने जास्त आहे. या २१ सामन्यांमध्ये भारताने पाच देशांत सात मालिकांचा समावेश आहे. २०२० नंतर भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध खेळलेल्या २० पैकी १६ सामन्यांत विजय मिळवला आहे आणि त्यातील दोन सामने सुपर ओव्हरमध्ये जिंकले होते. एक सामना बरोबरीत सुटला. त्यामुळे भारतीय संघाचे पारडे जड वाटत असले तरी न्यूझीलंड त्यांच्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर खेळतोय,हे विसरून चालणार नाही..IND vs NZ 1st T20I : खेळपट्टीत ट्विस्ट? वैभव सूर्यवंशीला Playing XI मध्ये खेळवण्याचा करावा लागेल विचार; गंभीर, अय्यर कठोर निर्णय घेणार?.इशान किशनला आजच्या सामन्यात मोठा विक्रम करण्याची संधी आहे. त्याने सात धावा करताच तो एका कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक T20I धावांचा सूर्यकुमार यादवचा ( ११६४ धावा, २०२२ मध्ये) विक्रम मोडेल. भारताने न्यूझीलंडमध्ये खेळलेली मागील दोन द्विदेशीय ट्वेंटी-२० मालिका जिंकल्या आहेत. भारताने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि भारताने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल केले आहेत. प्रिन्स यादव आणि शिवम दुबे यांच्या जागी मयांक यादव व नितीश कुमार रेड्डी यांचे पुनरागमन झाले आहे. .भारताचा संघ - संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग, मयांक यादवन्यूझीलंडचा संघ - फिन अॅलन, टीम सेइफर्ट, मिचेल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स, जेकब डफी, डॅरिल मिचेल, मिचेल सँटनर, मॅट हेन्री, ल्युकी फर्ग्युसन, अॅडम मिल्ने, नॅथन स्मिथ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.