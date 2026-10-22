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IND vs NZ 1st T20I : भारत-न्यूझीलंड पहिला सामना Live कुठे पाहता येणार? किती वाजता मॅच सुरू होणार अन् Playing XI मध्ये कोण दिसणार?

IND vs NZ 1st T20I live streaming and telecast details: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेला गुरुवारी, २२ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होत आहे. मालिकेतील पहिला सामना न्यूझीलंडमधील ख्राईस्टचर्च येथील हेग्ली ओव्हल मैदानावर खेळवला जाणार आहे.
IND vs NZ 1st T20I live streaming and telecast details

IND vs NZ 1st T20I live streaming and telecast details

सकाळ वृत्तसेवा
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सुनंदन लेले : सकाळ वृत्तसेवा

India vs New Zealand 1st T20I probable playing XI: भारतीय क्रिकेट संघ टी-२० विश्वविजेता झाल्यापासून सातत्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मालिका खेळत आहे. वेस्ट इंडीजविरुद्धची मालिका १७ ऑक्टोबरला संपल्यानंतर चार दिवसांनंतर टीम इंडियाचा संघ न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेला सामोरा जात आहे. भारत-न्यूझीलंड यांच्यामधील पहिला टी-२० सामना आज होणार असून, व्यस्त क्रिकेट वेळापत्रकासोबतच श्रेयस अय्यरच्या सेनेसमोर आव्हानांचा डोंगर उभा ठाकणार आहे. भारतीयांचा फलंदाजी व गोलंदाजी अशा दोन्ही विभागांत कस लागणार आहे. न्यूझीलंडमधील वेगवान गोलंदाजांना पोषक असलेले वातावरण, खेळपट्ट्या, हवेतील गारवा ही बाबदेखील अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे.

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