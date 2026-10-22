IND vs NZ 1st T20I : भारत-न्यूझीलंड पहिला सामना Live कुठे पाहता येणार? किती वाजता मॅच सुरू होणार अन् Playing XI मध्ये कोण दिसणार?

सुनंदन लेले : सकाळ वृत्तसेवाIndia vs New Zealand 1st T20I probable playing XI: भारतीय क्रिकेट संघ टी-२० विश्वविजेता झाल्यापासून सातत्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मालिका खेळत आहे. वेस्ट इंडीजविरुद्धची मालिका १७ ऑक्टोबरला संपल्यानंतर चार दिवसांनंतर टीम इंडियाचा संघ न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेला सामोरा जात आहे. भारत-न्यूझीलंड यांच्यामधील पहिला टी-२० सामना आज होणार असून, व्यस्त क्रिकेट वेळापत्रकासोबतच श्रेयस अय्यरच्या सेनेसमोर आव्हानांचा डोंगर उभा ठाकणार आहे. भारतीयांचा फलंदाजी व गोलंदाजी अशा दोन्ही विभागांत कस लागणार आहे. न्यूझीलंडमधील वेगवान गोलंदाजांना पोषक असलेले वातावरण, खेळपट्ट्या, हवेतील गारवा ही बाबदेखील अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. .कसोटी, वन डे किंवा ट्वेंटी-२० कोणताही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना खेळायचा म्हणल्यावर मोठी आव्हाने असतातच. कधी खेळपट्टी परीक्षा बघते, तर कधी बदललेले वातावरण, तर कधी समोरचा तगडा संघ आपल्या अनुभवांसह आव्हान उभे करतो. २२ ऑक्टोबरला खाईस्टचर्चच्या हेगली ओव्हल मैदानावर सामना खेळायला पाऊल ठेवताना भारतीय संघासमोर एक दोन नव्हे तर वर नमूद केलेली सर्व आव्हाने 'आ' वासून समोर उभी ठाकणार आहेत. फक्त एक रात्र शांत झोप आणि एकच सराव सत्र करायची संधी मिळालेल्या भारतीय संघाला न्यूझीलंडच्या बदललेल्या स्थानिक वातावरणाशी कसे जुळवून घेता येते, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तसेच एकीकडे न्यूझीलंड संघ फक्त सराव करून मालिकेत उतरतो आहे, तर भारतीय संघ सतत सामने खेळून ती लय बरोबर घेत मैदानावर पाऊल ठेवणार आहे..ICC Women's U19 T20 World Cup 2027 Schedule : भारत-पाकिस्तान वेगळ्या गटात... वर्ल्ड कपचे वेळापत्रक जाहीर; गतविजेत्यांसमोर तगडे स्पर्धक.गेल्या चार महिन्यांत भारतीय संघ विविध खंडात सामने खेळायला भटकतोय. तो बदल स्वीकारून खेळणे शक्य झाले, कारण हवामान फार बदलले नव्हते. आता मात्र भारतातून न्यूझीलंडला आल्यावर पाटा नव्हे, तर क्रिकेट मोसम न्यूझीलंडमध्ये चालू होत असताना एकदम ताज्या खेळपट्टीवर सामना खेळवला जाणार आहे. गरम हवेतून एकदम थंडगार हवेत खेळावे लागणार आहे. आणि बंदिस्त स्टेडियमच्या जागी हेगली ओव्हलच्या बाजूंनी खुल्या मैदानावर खेळावे लागणार आहे. भारतीय संघ हे बदल कसे स्वीकारणार, हे बघायचे आहे..ईशान किशनचा फॉर्म महत्त्वाचाभारतीय संघ व्यवस्थापन अजूनही संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माची सलामीची जोडी पसंत करणार आहे, असे दिसते. कर्णधार श्रेयस अय्यरने तशी संभावना व्यक्त केली आहे. खरा एकच बदल भारतीय संघात दिसेल तो म्हणजे भुवनेश्वरकुमार निव्वळ कामगिरीच्या जोरावर भारतीय संघात परतला आहे. भुवनेश्वरकुमारला नव्या चेंडूवर कोण साथ देते, हे ठरते आहे. वरुण चक्रवर्ती तंदुरुस्त होऊन परतल्याने संघात खेळताना दिसेल असे वाटते. श्रेयस अय्यरने सलामीची जोडी सोडून बाकी सर्व फलंदाजांना कोणत्याही क्रमांकावर फलंदाजीला उतरायची तयारी ठेवायचे आदेश दिले आहेत. भारतीय संघाची भिस्त भन्नाट लयीत फलंदाजी करणाऱ्या ईशान किशनवर आहे, जो सध्याच्या घडीला टी-२० क्रिकेटमधला अव्वल फलंदाज मानला जात आहे..पहिला टी-२० सामनाभारत-न्यूझीलंड, ख्राईस्टचर्चभारतीय वेळेनुसार दुपारी १२.३० वाजता सामन्याला सुरुवात होईल, तर नाणेफेक दुपारी १२ वाजता होणार आहे. भारतात या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Sony Sports Network वर पाहता येईल. ऑनलाइन प्रक्षेपण SonyLIV अॅप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.India’s likely playing XI for 1st T20I against New Zealand: संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्थी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.