IND vs NZ 1st T20I : भुवनेश्वर कुमार पुढच्या सामन्याला मुकणार? १६व्या षटकात नेमके काय घडले? Video Viral; बघा पुनरागमन कसे राहिले

New Zealand joint highest T20I score against India : भुवनेश्वर कुमारचे टीम इंडियात पुनरागमन अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरणारे आहे. जवळपास चार वर्ष भारतीय संघाबाहेर असलेल्या भुवीने, त्या गोष्टीचं दुःख करत न बसता आपल्या खेळावर लक्ष केंद्रित केले. इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या सलग दोन जेतेपदात सिंहाचा वाटा उचलून निवड समितीला विचार करण्यास भाग पाडले. २०२२ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध शेवटचा सामना खेळणाऱ्या भुवीने पुनरागमनही याच संघाविरुद्ध केले आणि पहिल्या षटकात स्विंगची जादू दाखवली. पण....टीम सेइफर्ट ( २४) व फिन अॅलन ( ४५) यांनी सावध, परंतु आश्वासक सुरूवात करून देताना ४९ धावा जोडल्या. भुवीने त्याच्या पहिल्या षटकात चांगली विविधता दाखवला, परंतु त्याने स्पेलच्या पहिल्या दोन षटकांत २१ धावा दिल्या. मयांक यादव व अक्षर पटेल यांनी किवींच्या सलामीवीरांना माघारी पाठवले. डॅरिल मिचेल ( २८) मिळालेल्या जीवदानाचा फायदा उचलू शकला नाही आणि अर्शदीप सिंगने ही विकेट मिळवली. भुवनेश्वरने आव्हानात्मक झेल टिपला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .पण, त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांना विकेटसाठी संघर्ष करावा लागला. ग्लेन फिलिप्स व बेव्हॉन जेकब्स या जोडीने चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला. मिचेल बाद झाल्यानंतर आलेल्या जेकब्सने पहिलाच चेंडू प्रेक्षकांमध्ये इरादा स्पष्ट केला होता. ही जोडी तोडण्यासाठी अनुभवी भुवनेश्वरला गोलंदाजीला आणले गेले आणि तिथेच मोठा खेळ झाला....IND vs NZ 1st T20I: भुवनेश्वर कुमारच्या 'कमबॅक'ची चर्चा... पण न्यूझीलंड फलंदाजांचा दबदबा, भारतासमोर सर्वोच्च धावसंख्या....१६व्या षटकाचा दुसरा चेंडू फिलिप्सने सरळ खेचला अन् गोलंदाज भुवी तो अडवायला गेला. चेंडू एकदम वेगाने भुवीच्या हातावर आदळला आणि भारतीय गोलंदाज वेदनेने कळवळला.. ज्या हाताने गोलंदाजी करतो, त्याच उजच्या हाताला दुखापत झाल्याने वैद्यकिय टीमने मैदानावर धाव घेतली आणि उपचार दिले. पण, त्यानंतर भुवीला गोलंदाजी करताना संघर्ष करावा लागल्याचे दिसले. कसेबसे षटक पूर्ण करून भुवी मैदानाबाहेर गेला. .त्याने शेवटचे षटक पूर्ण केले आणि आजच्या सामन्यात ४ षटकांत ४९ धावा दिल्या. त्याची दुखापत किती गंभीर आहे, याचे अपडेट्स अद्याप समोर आलेले नसले तरी टीम इंडिया कोणताही धोका पत्करू शकत नाही आणि कदाचित भुवीला पुढील सामन्यात विश्रांती दिली जाऊ शकते. दरम्यान, ग्लेन फिलिप्सच्या ४० चेंडूंत ८ चौकार व ३ षटकारांसह नाबाद ८२ धावांनी न्यूझीलंडने ४ बाद २२५ धावांचा डोंगर उभा केला. न्यूझीलंडच्या या घरच्या मैदानावरील भारताविरुद्धच्या सर्वाधिक धावा ठरल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.