क्रिकेट

IND vs NZ, 1st Test: भारताला रचिन-साऊदी पडले भारी! न्यूझीलंडकडे तब्बल ३५६ धावांची विक्रमी आघाडी

New Zealand Lead by 356 runs against India in 1st test: भारताविरुद्ध न्यूझीलंडने पहिल्या डावात तब्बल ३५६ धावांची आघाडी घेतली आहे. न्यूझीलंडकडून रचिन रविंद्रने शतक केले, तर टीम साऊदीनेही अर्धशतकी खेळी केली.