क्रिकेट

IND vs NZ 1st Test : न्यूझीलंडसमोर 'म्यांव म्यांव'! १३६ वर्षानंतर कसोटीत अशी नाचक्की होणारा भारत पहिलाच, 46 All OUT

India vs New Zealand 1st Test day 2 Marathi Updates : भारतीय संघाने बंगळुरू कसोटीत पार निराशाजनक कामगिरी केली. न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांसमोर भारताचे पाच फलंदाज खातेही न उघडता तंबूत परतले.