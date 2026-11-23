How can India qualify for World Test Championship Final 2027: भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत विजयाची संधी गमावली आणि न्यूझीलंडने त्यांना ड्रॉ निकालावर समाधान मानण्यास भाग पाडले. पाचव्या दिवसाचा खेळ संपायला तासभराचा खेळ शिल्लक असताना दोन्ही संघांनी ड्रॉ निकाल मान्य करून हस्तांदोलन केले. भारताच्या पहिल्या डावातील ३५२ धावांचा पिछाडी भरून काढताना न्यूझीलंडने दुसऱ्या डावात ५ बाद २३९ धावा केल्या. या निकालामुळे दोन्ही संघांना समान गुणांवर समाधान मानावे लागले आणि दोघांचेही जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची फायनल गाठण्याचे गणित बिघडले..सामना अनिर्णित झाल्यानंतर भारताची परिस्थितीWTC मध्ये अनिर्णित सामन्यासाठी ४ गुण मिळतात. यामुळे भारताची WTC टक्केवारी ५१.५२% वरून ५०.००% वर आली.उर्वरित ६ कसोटी सामन्यांतील संभाव्य समीकरणंभारताचे WTC मध्ये आणखी ६ कसोटी सामने बाकी आहेत (न्यूझीलंडविरुद्ध १ आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५). ड्रॉ झाल्यानंतरची टक्केवारी:भारताने उर्वरित सर्व सहा सामने जिंकल्यास ते ६६.६७% पर्यंत पोहोचतीलभारताने सहा पैकी पाच सामने जिंकल्यास, टक्केवारी सुमारे ६१–६३% च्या आसपास राहील आणि जर चार सामने जिंकल्यास ही टक्केवारी ५५–५९ च्या आसपास राहील..INDIA A VS PAKISTAN A: पाकिस्तानकडून वाईट हरले, आता टीम इंडिया Semi Final ला कशी पोहोचणार? पुन्हा एकदा पाकड्यांचं तोंड पाहावं लागणार; पुढचा सामना केव्हा होणार?.हा सामना ड्रॉ राहिल्यास भारताची टक्केवारी ५१.५२ टक्क्यावरून ५० टक्क्यावर घरसला आहे. पण, त्याचवेळी न्यूझीलंडला सर्वात मोठा झटका बसला. त्यांची टक्केवारी ७२.२२ वरून ६६.६७ अशी झाली आहे आणि ते तिसऱ्या क्रमांकावर घसरले आहेत. ऑस्ट्रेलिया ६९.२३ टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.सामन्यात नेमकं काय घडलं?न्यूझीलंडच्या पहिल्या डावातील ३६८ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने ९ बाद ७२० धावांवर डाव घोषित करून विजयाच्या दिशेने कूच केली. लोकेश राहुल ( १३६) व रिषभ पंत ( १२८) यांच्या शतकी खेळीला यशस्वी जैस्वाल ( ८५), देवदत्त पडिक्कल ( ८०), शुभमन गिल ( ९८) व ध्रुव जुरेल ( ७८) यांच्या अर्धशतकांची साथ मिळाली. दुसऱ्या डावात न्यूझीलंडने १७६ धावांवर ५ विकेट्स गमावल्या होत्या, परंतु ग्ले फिलिप्स व डॅरिल मिचेल जोडी उभी राहिली आणि त्यांनी जवळपास ४५ षटकं खेळून काढली. पाचव्या दिवसाचा चहापानाचा ब्रेक झाला तेव्हा न्यूझीलंडने ५ बाद २३९ धावा केल्या होत्या. दिवसाचा खेळ संपायला १५ षटकं शिल्लक असताना दोन्ही संघांनी ड्रॉ निकाल मान्य करून हस्तांदोलन केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.