Where to watch India vs New Zealand Test match live? ट्वेंटी-२० आणि वन डे मालिकेतील विजयानंतर भारतीय संघ न्यूझीलंडमध्ये कसोटी मालिका जिंकून इतिहास घडवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. कसोटीच्या तयारीसाठी शुभमन गिलसह प्रमुख खेळाडूंनी वन डे मालिका अर्ध्यावर सोडली.. रिषभ पंतसह कसोटीचे स्टार न्यूझीलंडमध्ये दाखल झाले अन् कसून सरावाला लागले.आता न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत दम दाखवण्याची वेळ येणार आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद ( WTC FINAL) स्पर्धेची फायनल गाठण्यासाठी भारताला ही मालिका जिंकणे अत्यंत गरजेचे आहे. न्यूझीलंडनेही जोरदार तयारी केली आहे, त्यामुळे या मालिकेची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..न्यूझीलंडमध्ये कसोटी सामना म्हणजे भारतीयांची झोपमोड. पण, न्यूझीलंडमधील कसोटी मॅच पाहणे, हा एक वेगळाच आनंद असतो आणि त्यासाठी झोपेचं खोब्र करण्याचीही क्रिकेट रसिकांची तयारी असते.मात्र, मायदेशात भारताविरुद्ध कसोटी सामन्यांमध्ये किवी संघाची कामगिरी खूप चांगली आहे . मार्च २००९ पासून ते मायदेशात भारताविरुद्ध एकही कसोटी सामना हरलेले नाहीत. भारताविरुद्धचा त्यांचा शेवटचा कसोटी पराभव १९६८ साली बेसिन रिझर्व्ह येथे झाला होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.WTC Final Scenario : ICC ने पाकड्यांना अद्दल घडवली; कसोटी वर्ल्ड कप फायनलच्या शर्यतीतून फेकले बाहेर, नेमकं काय घडलं?.When and where will the first Test take place?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दोन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला कसोटी सामना १९ ते २३ नोव्हेंबर दरम्यान वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह येथे होणार आहे. पाचही दिवसांचे खेळ भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे ३:३० वाजता सुरुवात होईल. पहाटे ३:०० वाजता नाणेफेक केली जाईल.Which TV channel will live telecast?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दोन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला कसोटी सामना भारतात Sony Ten 1 आणि Sony Ten 3 टीव्ही चॅनेलवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. Sony LIV app आणि website वरही सामना लाईव्ह पाहता येईल..SESSION TIMING OF FIRST TEST IND VS NZ1st Session: पहाटे ३.३० ते सकाळी ५.३०2nd Session: सकाळी ६.१० ते सकाळी ८.१०3rd Session: सकाळी ८.३० ते सकाळी १०.३०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.