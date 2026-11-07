New Zealand vs India, 2nd ODI Marathi Live Update : आकिब नबीला आणखी एक संधी देण्याचा संघ व्यवस्थापनाचा निर्णय योग्य ठरला. मोहम्मद सिराज संघात परतल्याने नबीला IND vs NZ दुसऱ्या वन डेत विश्रांती दिली जाईल असे वाटले होते. पण, कर्णधार शुभमन गिलने अंतिम ११ मध्ये कोणताच बदल नसल्याचे जाहीर केले. पहिल्या सामन्यात अपयशी ठरेल्या आकिबने ( Auqib Nabi) वेलिंग्टनमध्ये वाहणाऱ्या वाऱ्याची मदत घेऊन न्यूझीलंडला दोन धक्के दिले. त्याच्या गोलंदाजीत व्हेरिएशन होते आणि त्यामुळेच किवी हडबडले. लोकेश राहुलने ( KL Rahul Stunning Catch) अप्रतिम झेल टिपला. या पार्टीत अंशुल कंबोजही दाखल झाला आणि किवींना तिसरा धक्का दिला. .सामना प्रत्येक संघासाठी ४७ षटकांचा करण्यात आला आहे.दोन गोलंदाज प्रत्येकी जास्तीत जास्त १० षटके टाकू शकतात.तीन गोलंदाज प्रत्येकी जास्तीत जास्त ९ षटके टाकू शकतात.पहिला पॉवरप्ले १० षटकांपर्यंत चालेल, दुसरा पॉवरप्ले ११ ते ३८ षटकांपर्यंत चालेल, तर अंतिम पॉवरप्ले ३९ ते ४७ षटकांपर्यंत असेल.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND-A vs NZ-A Live Score: यशस्वी जैस्वालचा शतकी धडाका... सलग दुसऱ्या सामन्यात किवी गोलंदाजांना ठोकून काढले; १६ चौकार, २ षटकार अन्....भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला दुसरा वन डे सामना विलंबाने सुरू झाला.. भारतीय संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्येही बदल झालेला नाही आणि हा सामना ४७-४७ षटकांचा होणार आहे. मोहम्मद सिराजला कसोटी मालिकेसाठी तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी संघ व्यवस्थापनाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याला न खेळवण्याचा निर्णय घेतला. आकिब नबीच्या पाठीशी उभं राहण्याचा निर्णय योग्य ठरला आणि दुसऱ्या षटकात त्याने टीम सेइफर्टची ( ०) विकेट मिळवून दिली..अर्शदीप सिंगने वैविध्यपूर्ण चेंडू टाकून किवी गोलंदाजांना जखडून ठेवले होते आणि त्याचा फायदा आकिबने उचलला.. त्यानेही गोलंदाजीत प्रयोग सुरू ठेवले आणि सहाव्या षटकात भारताला दुसरे यश मिळवून दिली. लोकेश राहुलने डाईव्ह मारून विल यंगचा ( ६) भन्नाट झेल घेतला. न्यूझीलंडने ११ धावांत दोन फलंदाज गमावले..अर्शदीपने पहिला स्पेल ४-१-४-० अशी संपवल्यानंतर अंशुल कंबोजला गोलंदाजीला आणले आणि त्याने त्याच्या पहिल्या षटकात यश मिळवून दिले. हेन्री निकोल्सचा ( ११) त्रिफळा उडाला आणि न्यूझीलंडने २३ धावांत तिसरा गडी गमावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.