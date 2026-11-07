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IND vs NZ 2nd ODI Live : धो धो पाऊस सुरू झाला... भारताच्या झाल्यात ७ बाद ११३ धावा; सामना आता रद्द झाला तर जिंकणार कोण?

New Zealand vs India, 2nd ODI Marathi Cricket News: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्यात पावसाने पुन्हा एकदा व्यत्यय आणला आहे. वेलिंग्टनमध्ये धो धो पाऊस सुरू झाल्याने सामना थांबवण्यात आला. पाऊस सुरू झाला तेव्हा भारतीय संघाची अवस्था ७ बाद ११३ अशी होती.
India 7 Down For 113, What Happens If Rain Abandons 2nd ODI Against New Zealand?

India 7 Down For 113, What Happens If Rain Abandons 2nd ODI Against New Zealand?

Swadesh Ghanekar
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India take 2-0 lead in ODI series against New Zealand: भारत-न्यूझीलंड दुसरा वन डे सामना नाट्यमय वळणावर आला आहे. १३५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताच्या ७ बाद ११३ धावा झालेल्या होत्या आणि मुसळधार पाऊस सुरू झाला. आता जर सामना सुरू न झाल्यास कोण जिंकेल, याची उत्सुकता आहे.

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