India take 2-0 lead in ODI series against New Zealand: भारत-न्यूझीलंड दुसरा वन डे सामना नाट्यमय वळणावर आला आहे. १३५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताच्या ७ बाद ११३ धावा झालेल्या होत्या आणि मुसळधार पाऊस सुरू झाला. आता जर सामना सुरू न झाल्यास कोण जिंकेल, याची उत्सुकता आहे. .गुरनूर ब्रारने त्याच्या वन डे कारकीर्दितील सर्वोत्तम ( ४-३०) कामगिरी केली आणि त्याला आकिब नबी, अंशुल कंबोज व अक्षर पटेल यांच्या प्रत्येकी दोन विकेट्सची साथ मिळाली. पावसामुळे हा सामना ४७-४७ षटकांचा खेळवण्यात आला होता आणि किवींचा डाव ४१ षटकांत १३४ धावांत गडगडला. न्यूझीलंडकडून डॅरिल मिचेल ( ५५) व कर्णधार मिचेल सँटनर ( ३१) यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd ODI Live : न्यूझीलंडने LIVE मॅचमध्ये टीम बदलली, फलंदाजीला दुसरा खेळाडू अन् आता गोलंदाजीला Matt Fisherला उतरवले, त्याने विकेट घेतली; नेमकी भानगड काय?.भारतीय फलंदाज हे लक्ष्य सहज पार करतील असे वाटलेले, परंतु जेकब डफीनेही अवघ्या ११ धावांत भारताच्या दोन फलंदाजांना माघारी पाठवले. शुभमन गिल वन डे क्रिकेटमध्ये प्रथमच गोल्डन डकवर बाद झाला, तर विराटने ७ धावा केल्या. मागील सामन्यात अपयशी ठरलेल्या रोहित शर्माने मात्र २८ चेंडूंत २ चौकार व २ षटकारांसह २३ धावांची खेळी केली. कायले जेमिन्सनने त्याला बाद केले..कन्कशन सबस्टिट्युड म्हणून मैदानावर आलेल्या मॅथ्यू फिशरने भारताला चौथा धक्का दिला. अक्षर १७ चेंडूंत ७ धावांवर बाद झाला आणि भारताला ४७ धावांवर चौथा धक्का बसला. श्रेयस अय्यर व लोकेश राहुल यांच्यावर सर्व मदार होती आणि दोघांनी ३९ धावांची भागीदारी केलीही. पण, जेमिन्सनने अप्रतिम चेंडूवर श्रेयसला ( ३० धावा, ४ चौकार व १ षटकार) झेलबाद केले. भारताचा निम्मा संघ २० षटकांत ८६ धावांत माघारी परतला अन् अजून ४९ धावा विजयासाठी हवा होता.म.IND vs NZ 2nd ODI Live : शुभमन गिल गोल्डन डक, विराट ७ धावांवर बाद... तरीही किंग कोहलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड; २२ चेंडूंत बरंच काही घडलं.नमन संघाला धीर देईल असे वाटले होते, परंतु तो १२ धावांवर जेकब डफीच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. टीम सेइफर्टचा पाय सीमारेषेला टेकला होता का, याचा ठोस पुरावा तिसऱ्या पंचांकडे नसल्याने त्यांनी नमनला बाद दिले. भारतीय संघाला अजूनही २७ धावा करायच्या होत्या. त्यात अंशुल कंबोजनेही ( १) विकेट फेकली. भारताच्या २६ षटकांत ७ बाद ११३ धावा झालेल्या असताना पावसाची एन्ट्री झाली आणि DLS नुसार ( १०९ धावा) भारत आघाडीवर होता. त्यामुळे आता सामना रद्द झाला, तर भारताला विजयी घोषित केले जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.