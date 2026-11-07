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IND vs NZ 2nd ODI Live : पावसाचा खेळ अन् षटकांची संख्या झाली कमी; शुभमन गिलने टॉस जिंकून Playing XI बाबत घेतला धाडसी निर्णय

New Zealand vs India, 2nd ODI Marathi Cricket News: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्यात पावसाने व्यत्यय आणला. वेलिंग्टनमध्ये पावसामुळे सामन्याला विलंब झाला असून, षटकांची संख्याही कमी करण्यात आली आहे.
India vs New Zealand ODI Series (

Shubman Gill wins the toss and opts to bowl in Wellington. India retain the same playing XI as rain delays the match and reduces overs.

esakal

Swadesh Ghanekar
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New Zealand vs India, 2nd ODI Marathi Live Update : भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला दुसरा वन डे सामना विलंबाने सुरू झाला.. पावसामुळे वेलिंग्टन सामन्यात व्यत्यय आणलेला आणि अखेर तासाभराने टॉस झाला. पावसामुळे खेळ वाया गेला असला तरी षटकांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. भारतीय संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे

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