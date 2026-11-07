IND vs NZ 2nd ODI Live : पावसाचा खेळ अन् षटकांची संख्या झाली कमी; शुभमन गिलने टॉस जिंकून Playing XI बाबत घेतला धाडसी निर्णय

New Zealand vs India, 2nd ODI Marathi Live Update : भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला दुसरा वन डे सामना विलंबाने सुरू झाला.. पावसामुळे वेलिंग्टन सामन्यात व्यत्यय आणलेला आणि अखेर तासाभराने टॉस झाला. पावसामुळे खेळ वाया गेला असला तरी षटकांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. भारतीय संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.ऑकलंड येथील पहिल्या वन डे सामन्यातही पावसाने व्यत्यय आणला होता आणि भारतीय संघासमोर दोनवेळा सुधारित लक्ष्य ठेवले गेले. विराट कोहलीच्या वादळी खेळीच्या जोरावर भारताने हा सामना पाच विकेट्सने जिंकला. त्याआधी अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार व अंशुल कंबोज यांच्या तिखट माऱ्यासमोर किवींचा संपूर्ण संघ १८५ धावांवर गडगडला होता. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Mohammed Shami retirement from Tests: "आज, जड अंतःकरणाने..."; मोहम्मद शमीची कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती; म्हणाला, चांगल्या-वाईट काळात माझ्यावर... .दुखापतीने ग्रस्त असलेल्या न्यूझीलंड संघासाठी एक चांगली बातमी समोर आली आहे. मॅट हेन्री डोक्याच्या दुखापतीतून पूर्णपणे बरा झाला असून तो जेकब डफी किंवा ब्लेअर टिकनर या दोघांपैकी एकाची जागा घेऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला गेला होता. पण, किवींनीही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताच बदल केलेला नाही. भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्येही बदल झालेला नाही आणि हा सामना ४७-४७ षटकांचा होणार आहे.शुभमन गिल म्हणाला, आम्ही प्रथम गोलंदाजी करणार आहोत, यात काही आश्चर्य नाही. हवामान ढगाळ आहे आणि खेळपट्टी झाकलेली होती. कालचा सराव पावसामुळे रद्द करण्यात आला, पण आम्ही चांगली तयारी केली आहे आणि आमचा उत्साह चांगला आहे. .भारताचा संघ - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, लोकेश राहुल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग.न्यूझीलंडचा संघ - टीम सेईफर्ट, विल यंग, हेन्री निकोल्स, डॅरिल मिचेल, टॉम लॅथम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सँटनर, नॅथन स्मिथ, कायले जेमिन्सन, जेकब डफी, ब्लेअर टिकनर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.