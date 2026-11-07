New Zealand vs India, 2nd ODI Marathi Live Update : आकिब नबी, गुरनूर ब्रार ( Gurnoor Brar ) , अंशुल कंबोज व अर्शदीप सिंग या वेगवान गोलंदाजांसमोर न्यूझीलंडने पुन्हा गुडघे टेकले. नबीने सलामीवीरांना माघारी पाठवल्यानंतर पुढील मोर्चा भारताच्या अन्य गोलंदाजांनी सांभाळला. शुभमन गिलने सोपा झेल टाकून डॅरिल मिचेलला जीवदान दिले नसते, तर किवींचा डाव आणखी कमी डावांत गडगडला असता. मिचेलने मिळालेल्या संधीचा फायदा उचलून अर्धशतक झळकावले आणि संघाला शंभरी पार पोहोचवले. .भारतीय गोलंदाजांनी दुसऱ्या वन डे सामन्यातही वर्चस्व गाजवले. आकिब नबीने दोन्ही सलामीवीरांना माघारी पाठवल्यानंतर अंशुल कंबोजने तिसरा धक्का दिला. डॅरिल मिचेल मैदानावर उभा राहिला खरा, परंतु दुसऱ्या बाजूने धक्कासत्र सुरूच राहिले. गुरनूर ब्रारने चतुराईने टॉम लॅथण ( ७) व ग्लेन फिलिप्स ( ०) या स्फोटक फलंदाजांना माघारी पाठवले. न्यूझीलंडने ५३ धावांत निम्मा संघ गमावला. यावरूनच भारतीय गोलंदाजांचे वर्चस्व दिसून येते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd ODI Live : शुभमन गिल, हे काय केलंस... लोकेश राहुलसह सर्वच अचंबित; डॅरिल मिचेल तंबूच्या दिशेने निघालाच होता, पण.. Video Viral.शुभमन गिलने मिचेलचा सोपा झेल टाकला नसता तर किवींची अवस्था आणखी बिकट पाहायला मिळाली असती. न्यूझीलंडने १८.३ षटकांत ५० धावा केल्या आणि फेब्रुवारी २०१३ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध ऑकलंड येथे झालेल्या वन डे सामन्यात १८.४ षटकांत हा टप्पा गाठल्यानंतर, घरच्या मैदानावरील ही त्यांची सर्वात संथ धावसंख्या ठरली आहे. मिचेलचा झेल टाकणे भारतासाठी डोकेदुखी ठरले, त्याने कर्णधार मिचेल सँटनरसह सहाव्या विकेटसाठी अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. .मिचेलने अर्धशतक पूर्ण केले आणि ही त्याची भारताविरुद्धच्या मागील ९ वन डे सामन्यातील सातवी ५०+ धावांची खेळी ठरली. यात चार शतकांचा समावेश आहे. अक्षर पटेलने भारताला ही विकेट मिळवून दिली. मिचेल १०४ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ५५ धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर गुरनूरने किवी कर्णधार सँटनरला ( ३१) बाद केले. गुरनूरने १०-२-३०-४ अशी स्पेल संपवली, ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी ठरली. कंबोजने डावातील दुसरी विकेट घेऊन किवींचा डाव १३४ धावांवर गुंडाळला. अक्षर, कंबोज व आकिब यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. .IND-A vs NZ-A Live Score: यशस्वी जैस्वालचा शतकी धडाका... सलग दुसऱ्या सामन्यात किवी गोलंदाजांना ठोकून काढले; १६ चौकार, २ षटकार अन्....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.