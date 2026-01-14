IND vs NZ 2nd ODI : गौतम गंभीर अखेर आज 'त्याला' न्याय देणार, Playing XI मध्ये खेळवणार; टीम इंडिया मालिका विजयासाठी उतरणार

India vs New Zealand 2nd ODI Marathi Cricket News: निवडलेल्या मूळ संघातील तीन खेळाडू विविध कारणांमुळे संघाबाहेर गेले, परंतु विराट कोहलीच्या कमालीच्या फॉर्ममुळे परिणाम दिसून आला नाही. अशाच परिस्थितीत न्यूझीलंडविरुद्धची वन डे सामन्यांची मालिका आज होणाऱ्या दुसऱ्या सामन्यासह जिंकण्याची संधी भारतीय संघासमोर आहे. बडोदा येथे रविवारी झालेल्या सामन्यात भारताने शानदार विजय मिळव्ला, परंतु त्यात गोलंदाजी करताना वॉशिंग्टन सुंदरला दुखापत झाली. या सामन्यासाठी सराव करत असताना रिषभ पंत जायबंदी झाला आणि आणि मालिका सुरू होण्याअगोदर हुकमी फलंदाज तिलक वर्मावर शस्त्रक्रिया झाली. तरीही भारतीय संघाचे पारडे जड राहणार आहे. त्यामुळे आज सुंदरच्या जागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये गौतम गंभीर कोणाला संधी देतो याची उत्सुकता आहे. .के. एल. राहुल यष्टीरक्षक फलंदाज असल्यामुळे रिषभ पंतला असेही अंतिम ११ संघात खेळण्याची संधी मिळाली नसती, परंतु वॉशिंग्टन सुंदर हा प्रमुख ऑफस्पिनर म्हणून संघात होता. आता त्याच्याऐवजी आयुष बदोनीची निवड करण्यात आली असली तरी त्याला आज अंतिम ११ खेळाडूंत संधी मिळते का? किंवा मध्यमगती अष्टपैलू म्हणून नितीशकुमारला संधी दिली जाते, याची उत्सुकता असेल. वॉशिंग्टन सुंदर आणि तिलक वर्मा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघातील खेळाडू आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर त्यांच्या तंदुरुस्तीची अपेक्षा केली जात आहे. .WPL 2026 : हरमनप्रीत कौरची ऐतिहासिक कामगिरी; Mumbai Indians ने स्पर्धेतील दुसऱ्या मोठ्या लक्ष्याचा केला यशस्वी पाठलाग.न्यूझीलंडविरुद्धची एकदिवसीय मालिका संपल्यानंतर लगेचच याच संघाविरुद्ध पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका होत असून, ती विश्वकरंडक स्पर्धेची अंतिम तयारी समजली जात आहे. सध्या एकदिवसीय क्रिकेट म्हटले की रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोघे केंद्रस्थानी असतात.रविवारी झालेल्या सामन्यात कोहलीचे ५४ वे वन डे शतक थोडक्यात हुकले. ९१ चेंडूंत त्याने ९३ धावांची शानदार खेळी साकार केली होती. त्यानंतर भारतीय संघाची काही प्रमाणात घसरगुंडी उडाली होती. मात्र, जायबंदी असतानाही वॉशिंग्टन सुंदरला मैदानात उतरावे लागले आणि राहुलसह त्याने विजयावर शिक्कामोर्तब केले होते. आजच्या सामन्यातही कोहलीसह रोहित शर्माकडून मोठ्या खेळीबरोबर मनोरंजन होण्याची प्रेक्षकांची अपेक्षा असेल. या पहिल्या सामन्यात कर्णधार शुभमन गिलने अर्धशतकी खेळी केली. जवळपास दोन महिन्यांनंतर तो मैदानात उतरला होता. मात्र, त्याची ही खेळी इतर सर्व फलंदाजांच्या तुलनेत संथ होती. ५६ धावांसाठी त्याने ७१ चेंडू घेतले. त्या वेळी त्याचा स्ट्राईक रेट ७८ धावांचा होता. अशा कमी स्ट्राईक रेटमुळेच त्याला ट्वेंटी-२० संघात स्थान देण्यात आलेले नाही. परिणामी आता तो अधिक आक्रमक फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करेल..गौतम गंभीर-अजित आगरकर यांच्यात वाद? एका खेळाडूवरून दोघांमध्ये मतभेद असल्याचा दावा.पहिल्या सामन्यात भारतीयांनी विजय मिळवला असला तरी गोलंदाजीत मात्र सुधारणा करावी लागणार आहे. या सामन्यात पहिल्या २१ षटकांत एकही यश मिळाले नव्हते, तर डेव्हेन कॉनवे आणि हेन्री निकोल्स यांनी शतकी सलामी दिली होती. या दोघांनीही शानदार अर्धशतके केली होती त्यानंतर डॅरेल मिचेलने ७१ चेंडूंत ८४ धावांची आक्रमक खेळी साकार केली होती. हुकमी फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादव आणि रवींद्र जडेजा या दोघांना मिळून १८ षटकांत एकच फलंदाज बाद करता आला होता, तर अपेक्षेपेक्षा अधिक धावाही दिल्या होत्या. आजचा सामना होणारी राजकोटची विकेट फिरकीस काही प्रमाणात साथ देणारी असू शकेल. त्यामुळे भारतीय फिरकी प्रभावी ठरेल, अशी अपेक्षा आहे..भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन - रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी/ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.