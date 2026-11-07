New Zealand vs India, 2nd ODI Marathi Live Update : भारत-न्यूझीलंड यांच्यातल्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात दोन्ही संघांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल पाहायला मिळण्याचा अंदाज आहे. पहिल्या वन डेला मुकलेला मोहम्मद सिराज संघात परतल्याने अंतिम ११ मध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे. तेच न्यूझीलंडला दुखापतीचे ग्रहण लागले आहे आणि आतापर्यंत त्यांच्या ६-७ खेळाडूंना मालिकेतून याच कारणामुळे मुकावे लागले आहे. पण, सामना सुरू होण्याची वेळ झाली, तरी अद्याप वेलिंग्टन येथे टॉस झालेला नाही. .भारताने पहिली वन डे जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. रोहित शर्मा त्या सामन्यात अपयशी ठरला असला तरी आज त्याच्याकडून तुफान खेळीची अपेक्षा आहे. विराट कोहली व शुभमन गिल यांनी ऑकलंडचा सामना गाजवला... गोलंदाज अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, अंशुल कंबोज यांनी किवी फलंदाजांना जेरीस आणले होते. त्यामुळे सिराजला संघात आणण्यासाठी कोणाला बसवले जाईल, याची उत्सुकता होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Mohammed Shami retirement from Tests: "आज, जड अंतःकरणाने..."; मोहम्मद शमीची कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती; म्हणाला, चांगल्या-वाईट काळात माझ्यावर... .सामन्यापूर्वी मोहम्मद सिराज भारतीय संघात सामील झाला असून तो आकिब नबीच्या जागी खेळू शकतो, असा अंदाज आहे. यजमान संघाकडून, मॅट हेन्री डोक्याच्या दुखापतीतून पूर्णपणे बरा झाला असून तो संघात परतण्याची शक्यता वर्तवली होती. तो जेकब डफी किंवा ब्लेअर टिकनर या दोघांपैकी एकाची जागा घेऊ शकतो..वेलिंग्टनमध्ये पावसाचा खेळ...भारत-न्यूझीलंड दुसरा वन डे सामना वेलिंग्टन येथे होणार आहे, परंतु पावसामुळे या सामन्याचा बराचसा खेळ वाया जाणार असल्याचा अंदाज आधीच व्यक्त केला गेला होता. सकाळपासून इथे सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाच्या सरी पडत आहेत आणि त्यामुळे खेळपट्टी झाकून ठेवली आहे. थोड्यावेळापूर्वी पावसाने विश्रांती घेतली होती, परंतु पुन्हा रिपरिप सुरू झालीय. त्यामुळे खेळपट्टीची पाहणी केली जातेय आणि ७ वाजता होणारा टॉस अजूनही होऊ शकलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.